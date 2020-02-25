Market hırsızlığına ikinci tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Market hırsızlığına ikinci tutuklama - Son Dakika

Market hırsızlığına ikinci tutuklama

6 saat önce

DENİZLİ'de, müdürü olduğu marketler zincirinin kasasından 40 bin TL çaldıktan sonra hırsızlık ihbarında bulunan Osman Gülhan'ın (30), dün tutuklanmasının ardından, hırsızlığa yardımcı olduğu belirlenerek gözaltına alınan Ender Yörük (30) de tutuklandı.

Market hırsızlığına ikinci tutuklama, System.String[]

DENİZLİ'de, müdürü olduğu marketler zincirinin kasasından 40 bin TL çaldıktan sonra hırsızlık ihbarında bulunan Osman Gülhan'ın (30), dün tutuklanmasının ardından, hırsızlığa yardımcı olduğu belirlenerek gözaltına alınan Ender Yörük (30) de tutuklandı.

Pamukkale ilçesinde 21 Şubat'ta jandarmayı arayan Osman Gülhan, müdürlüğünü yaptığı Pamukkale ilçesindeki bir marketler zincirinin kasasından 40 bin TL çalındığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Denizli İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi, soruşturma başlattı. JASAT ekibi, yaklaşık 12 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceledikten sonra parayı çalan kişinin ihbarda bulunan müdür Osman Gülhan, olduğunu tespit etti. Gülhan, gözaltına alındı.

PARAYI MONTUNUN ALTINA SAKLAMIŞ

Kamera görüntülerinde, Gülhan'ın kasadan aldığı parayı montunun altına saklayıp ihbarda bulunduğu yer aldı. Jandarmadaki sorgusunda suçunu itiraf eden Gülhan'ın göstermesi üzerine paranın yarısı evinin yanındaki odunlukta bulundu. Para, market yetkililerine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen Gülhan, tutuklandı. JASAT'ın yaptığı araştırmanın devamında, tutuklanan Gülhan'ın suç ortağı olduğu ve kasadan çalınan 40 bin TL'yi paylaştığı bir kişinin daha olduğu ortaya çıktı. JASAT ekibi, Gülhan'la birlikte hırsızlık olayına karışan Ender Yörük'ü de bugün yakaladı. Mahkemeye çıkarılan Ender de tutuklandı.


Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 07:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bomba iddia: Ünlü oyuncu Jackie Chan koronavirüsten karantinaya alındı
Türk-İş, Şubat ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı Peugeot'ya yakışmayan hareket! 2. el araç alan tüketici soluğu mahkemede aldı Her yerde aranan kayıp 3 liseli kız, İzmir'de bulundu

Son Dakika Haberleri
00:55 Başarılı oyuncu Uğur Aslan, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
00:30 Hercai'nin Melikesi'nden itiraf geldi: Hayatımı erkekler tarafından aşağılanarak geçirdim
23:17 Sosyal medya fenomeni Nalet Bebe, Tutunamayanlar dizisine konuk olacak
23:00 Ünlü şarkıcı Hadise'nin makyajsız fotoğrafları Instagram'da gündem oldu
22:31 Vlasta Kopylova 2020-2021 Sonbahar Kış Koleksiyonu ile Milano'da göz kamaştırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 02:26:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Market hırsızlığına ikinci tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]