Son Dakika Haberleri: Market İşletmecisi, Kahveciyi Pompalıyla Vurdu

Market İşletmecisi, Kahveciyi Pompalıyla Vurdu

13 dakika önce

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, market işletmecisi Emre K., alacak meselesi nedeniyle tartıştığı kahvehane işletmecisi Cüneyt Çoban'ı (45) pompalı tüfekle vurarak, yaraladı.

Market İşletmecisi, Kahveciyi Pompalıyla Vurdu, System.String[]
MUĞLA'nın Datça ilçesinde, market işletmecisi Emre K., alacak meselesi nedeniyle tartıştığı kahvehane işletmecisi Cüneyt Çoban'ı (45) pompalı tüfekle vurarak, yaraladı. Emre K.(49) polis tarafından gözaltına alındı.

İskele Mahallesi Balçıkhisar Sokak'ta market işleten Emre K., bugün saat 09.30 sıralarında, Ambarcı Caddesi'ndeki Cüneyt Çoban'a ait kahvehaneye geldi. İkili arasında, alacak meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın ardından kahvehaneden ayrılan Emre K., bir süre sonra geri geldi.  İkili arasında bu defa kahvehanenin tuvaletinde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emre K., yanında getirdiği pompalı tüfek ile Çoban'ı sol bacağından vurarak yaraladı.  Çoban, can havliyle üzerine atladığı Emre K.'nin elindeki tüfeği, silah sesine koşan kahvehanedekilerin de yardımıyla alarak, canını kurtardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Emre K.'yı gözaltına aldı. Yaralanan Cüneyt Çoban ise Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis, soruşturma başlatırken, olayın, Çoban'ın oğlunun Emre K.'nin marketinden veresiye olarak toplam 50 TL'lik çay ve şeker aldığı ancak kendisinin bundan haberi olmadığı için parayı ödemek istememesi nedeniyle yaşandığı ileri sürüldü.

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:20 Kaynak: DHA

Datça, Muğla, 3. Sayfa
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