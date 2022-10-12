Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir zincir market şubesinin kasasından eski çalışanları tarafından 78 bin TL para çalındığı ihbarı üzerine hareket geçti. Ekiplerin çalışması neticesinde şüpheliler G.D. (20) ile İ.A. (23) aynı gün çaldıkları paralarla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Market kasasından 78 bin TL para çalan eski çalışanlar kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

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