Market kasasından 87 bin lira çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Hırsızlık olayı, 18 Ocak günü Darıca'daki bir markette yaşandı. Gece yarısı markete giren hırsız, çelik kasayı spiral makinesiyle kesip içerisinde bulunan 87 bin lirayı çaldı. Sabah işe gelen market çalışanları, soyulduklarını fark edip, polise haber verdi.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, bir marketin çelik kasasını spiral makinesiyle kesip, 87 bin lirayı çalan K.S., yakalandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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