Market kasasından 87 bin lira çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Market kasasından 87 bin lira çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Market kasasından 87 bin lira çalan şüpheli yakalandı

6 saat önce

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, bir marketin çelik kasasını spiral makinesiyle kesip, 87 bin lirayı çalan K.S., yakalandı.

Market kasasından 87 bin lira çalan şüpheli yakalandı, System.String[]

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, bir marketin çelik kasasını spiral makinesiyle kesip, 87 bin lirayı çalan K.S., yakalandı.

Hırsızlık olayı, 18 Ocak günü Darıca'daki bir markette yaşandı. Gece yarısı markete giren hırsız, çelik kasayı spiral makinesiyle kesip içerisinde bulunan 87 bin lirayı çaldı. Sabah işe gelen market çalışanları, soyulduklarını fark edip, polise haber verdi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, marketin güvenlik kameraları ile Mobese kayıtlarından şüphelinin sabıka kaydı bulunan K.S. olduğunu belirledi. K.S., İstanbul'daki evine düzenlenen baskınka gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise hırsızlık olayında kullanılan aletler ile marketin kasasından çalınan para ele geçirildi. K.S. sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.


Kocaeli, Darıca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:50 Kaynak: DHA
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