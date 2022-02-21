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Market, mağaza ve ödeme noktaları ATM'ye dönüşüyor - Son Dakika

Market, mağaza ve ödeme noktaları ATM'ye dönüşüyor

21.02.2022 10:28
Market, mağaza ve ödeme noktaları ATM'ye dönüşüyor

Zincir marketler, fatura ödeme merkezleri gibi noktalar ATM'ye dönüşüyor.

Zincir marketler, fatura ödeme merkezleri gibi noktalar ATM'ye dönüşüyor. Geliştirilen mobil uygulamayla birlikte nakit çekmek isteyen kullanıcılar, ortak kullanılan birçok noktadan para çekebilecek.

Bankacılık sektöründeki dijitalleşmenin etkisiyle nakit kullanımı her ne kadar azalma eğiliminde olsa da nakde hızlı erişim ihtiyacı devam ediyor. Insha Ventures tarafından hayata geçirilen NakitBasit uygulamasıyla kullanıcılar nakde ihtiyaç duyduğunda zincir marketlerden, perakende satış noktalarından, fatura ödeme merkezlerinden veya para transfer merkezlerinden cep telefonları aracılığıyla hesabında bulunan parayı çekebilecek.

UYGULAMA NASIL ÇALIŞIYOR?

Kullanıcılar, mobil uygulama üzerinden haritadan en yakın yeri seçiyor. İşlem yapmak istediği bankayı seçen kullanıcılar, mobil bankacılık bilgileriyle TL hesaplarına erişim sağlıyor. Daha sonra kullanıcılar işlem yapmak istediği tutarı seçiyor. Uygulama üzerinden verilen işlem barkodunu kasa görevlisine gösteren kullanıcılar çekmek istediği tutarı teslim alıyor.

"TÜRKİYE'DE 72 İLDE FAALİYET GÖSTERİYORUZ"

NakitBasit Satış ve Büyüme Kıdemli Yöneticisi Kutluhan Şabik, "Uygulama, kullanıcıların ATM'ye gitmeden marketler, fatura ödeme merkezleri veya para transfer merkezlerinden para çekmelerini sağlıyor. Şu anda uygulama aktif olarak kullanılıyor. Türkiye'de 72 ilde faaliyet gösteriyoruz. Bazen kullanıcılar kendi kullandığı bankanın ATM'sine ulaşamıyor. Bundan dolayı ortak ATM'leri kullanıyor. Ortak ATM'lerden çekilen nakitlere de komisyon ücreti ekleniyor. Uygulamamız, daha düşük komisyonla bu hizmeti veriyor. Zincir marketler, fatura ödeme merkezleri ve para transfer merkezleri gibi noktalardan nakit çekimi yapılabiliyor" dedi.

"HEDEFİMİZ İLK ETAPTA 10 BİN NOKTAYA ULAŞMAK"

Bankacılık sektöründeki dijitalleşmenin etkisiyle nakit kullanımı her ne kadar zaman içinde gerileme eğiliminde olsa da nakde hızlı erişim ihtiyacının devam ettiğine vurgu yapan Şabik, "Bizler verimi düşük, yatırım maliyeti yüksek, operasyonel gideri fazla olan ATM'lere birer alternatif oluşturuyoruz. Kullanıcılar, uygulama içerisinde giriş yaptığı banka hesabından en az 50 TL en çok ise 500 TL arasında belirtilen farklı tutarlar üzerinden para çekimi yapabiliyor" diye konuştu. Akaryakıt istasyonlarıyla da entegre olacaklarını belirten Şabik, "Şu anda yaklaşık bin 200 noktada hizmet veriyoruz. Yılsonuna kadar 10 bin noktada aktif olarak, en büyük alternatif para çekme ağına ulaşmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

(Muhammed Fırat Aksoy - Murat Ergin/ İHA)

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Türk Lirası, Türkiye, ATM, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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