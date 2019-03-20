Market markalarına sınır geliyor
1 saat önce
Ticaret Bakanı Pekcan, "Marketler genelde kendi markalarıyla üretim yaptırıp satıyorlar.
Ticaret Bakanı
Pekcan, "Marketler genelde kendi markalarıyla üretim yaptırıp satıyorlar. Buna bir sınırlama getirip, diğer üreticilerin de bu marketlerde yer almasını zorunlu kılacağız" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:25
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