Son Dakika Haberleri: Market markalarına sınır geliyor

Market markalarına sınır geliyor

1 saat önce

Ticaret Bakanı Pekcan, "Marketler genelde kendi markalarıyla üretim yaptırıp satıyorlar.

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Ticaret Bakanı Pekcan, "Marketler genelde kendi markalarıyla üretim yaptırıp satıyorlar. Buna bir sınırlama getirip, diğer üreticilerin de bu marketlerde yer almasını zorunlu kılacağız" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:25 

Ekonomi
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