MARKET ÖNÜNDE BEKLERKEN POMPALI TÜFEKLE VURULDU - Son Dakika
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MARKET ÖNÜNDE BEKLERKEN POMPALI TÜFEKLE VURULDU

14.04.2022 17:16

Antalya'nın Serik ilçesinde Burhanettin Limoncu, (42) alışveriş için gittiği marketin önünde kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

Antalya'nın Serik ilçesinde Burhanettin Limoncu, (42) alışveriş için gittiği marketin önünde kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

Limoncu göğsüne isabet eden saçmalardan ağır yaralandı.

Olay, saat 15.15 sıralarında Kökez mahallesi Cumhuriyet caddesinde meydana geldi. Limoncu, alışveriş için gittiği marketin önünde beklediği sırada henüz kimliği belirlenemeyen şüphelinin pompalı av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu yaralandı. Saldırgan daha sonra olay yerinden araçla kaçtı.

Göğsüne isabet eden saçmalardan ağır yaralanan Limoncu, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü., Limoncu burada yapılan müdahele sonrası Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Limoncu'nun yeni kiraladığı evinde yakınları ile temizlik yaptığı öğrenildi.

MARKET ÖNÜNDE BEKLERKEN POMPALI TÜFEKLE VURULDU
MARKET ÖNÜNDE BEKLERKEN POMPALI TÜFEKLE VURULDU
MARKET ÖNÜNDE BEKLERKEN POMPALI TÜFEKLE VURULDU

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MARKET ÖNÜNDE BEKLERKEN POMPALI TÜFEKLE VURULDU - Son Dakika


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