MARKET ÖNÜNDE BEKLERKEN POMPALI TÜFEKLE VURULDU - Son Dakika
Üye Girişi

MARKET ÖNÜNDE BEKLERKEN POMPALI TÜFEKLE VURULDU

15.04.2022 07:33

Antalya'nın Serik ilçesinde Burhanettin Limoncu, (42) alışveriş için gittiği marketin önünde kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

Antalya'nın Serik ilçesinde Burhanettin Limoncu, (42) alışveriş için gittiği marketin önünde kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

Limoncu göğsüne isabet eden saçmalardan ağır yaralandı.

Olay, saat 15.15 sıralarında Kökez mahallesi Cumhuriyet caddesinde meydana geldi. Limoncu, alışveriş için gittiği marketin önünde beklediği sırada henüz kimliği belirlenemeyen şüphelinin pompalı av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu yaralandı. Saldırgan daha sonra olay yerinden araçla kaçtı.

Göğsüne isabet eden saçmalardan ağır yaralanan Limoncu, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü., Limoncu burada yapılan müdahele sonrası Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Limoncu'nun yeni kiraladığı evinde yakınları ile temizlik yaptığı öğrenildi.

MARKET ÖNÜNDE BEKLERKEN POMPALI TÜFEKLE VURULDU
MARKET ÖNÜNDE BEKLERKEN POMPALI TÜFEKLE VURULDU
MARKET ÖNÜNDE BEKLERKEN POMPALI TÜFEKLE VURULDU

YORUMLAR
500
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Kolluk Koordinasyon Toplantısı düzenledi Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Kolluk Koordinasyon Toplantısı düzenledi

Cumhuriyet, alışveriş, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MARKET ÖNÜNDE BEKLERKEN POMPALI TÜFEKLE VURULDU - Son Dakika


Son Dakika
00:43 UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu!
00:42 Temel Karamollaoğlu, "Üçüncü ittifak olabilir" sözlerini açıkladı
00:18 UEFA Konferans Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu
00:16 Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın istifası sonrası şantaj iddiası
00:08 Galatasaray'ı eleyen Barcelona, Eintracht Frankfurt'a yenildi
23:58 Rusya: Moskova kruvazörü fırtınalı deniz koşullarında battı
23:34 Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz yayınlanacak! İşte o kanal
23:01 Süleyman Soylu'dan Semra Güzel tepkisi geldi: Böyle bir kişiyi, TBMM'ye sokma sorumluluğu kime aittir?
22:51 Galatasaray'da seçimi kazanması durumunda Metin Öztürk, görüşeceği hocayı açıkladı!
22:08 Atalanta perişan oldu, Merih Demiral maçın sonunu getiremedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 07:41:53. #1.12#
SON DAKİKA: MARKET ÖNÜNDE BEKLERKEN POMPALI TÜFEKLE VURULDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement