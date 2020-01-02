Market poşet fiyatları yeni yıl ile birlikte arttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Market poşet fiyatları yeni yıl ile birlikte arttı - Son Dakika

Market poşet fiyatları yeni yıl ile birlikte arttı

6 saat önce

Marketlerde satılan plastik poşetlere yeniden değerleme oranı olan yüzde 22,58 oranında zam uygulandı.

Market poşet fiyatları yeni yıl ile birlikte arttı, System.String[]

Marketlerde satılan plastik poşetlere yeniden değerleme oranı olan yüzde 22,58 oranında zam uygulandı. Artık marketlerde bulunan poşetler 30 kuruşa satılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; yönetmeliğin çevreyi kirleten atıklar için tahsil edilen geri kazanım katılım payı tutarlarına yeniden değerleme oranı kadar, yani yüzde 22.58 oranında zam yapıldı.

KÜSURAT ATILDI

Hesaplara göre poşetin fiyatını 25'ten 30.6 kuruşa yükseltiyor. Ancak yasaya göre küsuratlar yüzde 5'i geçmediği sürece atılıyor. Yani plastik poşet fiyatı bu yıl 30 kuruş olarak uygulanacak.

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 10:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yeni yılda resmi ilanların fiyat tarifesi değişti
Silahlı soyguncu duyduğu ses sonrası arkasına bakmadan kaçtı Libya tezkeresinin oylandığı oturuma Kabine'den hiçbir bakanın katılmaması dikkat çekti Balık ve yumurtada KDV indirimi gerçekleşti

Son Dakika Haberleri
17:17 "Sarıkamış şehitleri" anısına yapılan kardan heykellere yoğun ilgi - Son Dakika
17:16 Çad'ın eski başbakanlarından Dadnadji yaşamını yitirdi - Son Dakika
17:16 Tatvan'da okumaya geçen öğrencilere rozet takma etkinliği - Son Dakika
17:16 İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
17:16 KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, ABD Büyükelçisi Garber'i kabul etti - Son Dakika
16:29 Ve söz AK Parti'de! Tezkereye neden "evet" diyeceklerini madde madde açıkladı - Son Dakika
16:16 Hastanede gaz sızıntısı iddiası AFAD ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 17:18:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Market poşet fiyatları yeni yıl ile birlikte arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]