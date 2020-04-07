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Market poşeti yükselişe geçti fabrikalarda üretim %25 arttı
27 dakika önce
Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde marketlere artık file götürmeyen tüketici poşet kullanımını artırdı.
Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde marketlere artık file götürmeyen tüketici poşet kullanımını artırdı. PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, tek kullanımlık plastik ürünlerin salgın döneminde yükselişe geçtiğini, poşet üretiminin de bu dönemde yüzde 25 arttığını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 04:58
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