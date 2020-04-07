Market poşeti yükselişe geçti fabrikalarda üretim %25 arttı

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde marketlere artık file götürmeyen tüketici poşet kullanımını artırdı. PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, tek kullanımlık plastik ürünlerin salgın döneminde yükselişe geçtiğini, poşet üretiminin de bu dönemde yüzde 25 arttığını belirtti.

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