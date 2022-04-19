Market poşetine sarılı uyuşturucu ile yakalanan şahsa 7 yıl hapis cezası - Son Dakika
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Market poşetine sarılı uyuşturucu ile yakalanan şahsa 7 yıl hapis cezası

19.04.2022 17:07
Market poşetine sarılı uyuşturucu ile yakalanan şahsa 7 yıl hapis cezası

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda poşete sarılı uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda poşete sarılı uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu'da 2021 yılı Şubat ayında Kışla Parkı'nda beyaz poşet içerisinde hırkaya sarılı uyuşturucu hap taşıdığı tespit edilen İ.D., Kastamonu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı. Şahsın evine düzenlenen operasyonda, 2 adet uyuşturucu kullanımında kullanılan cam düzenek, kurusıkı tabanca, 1 adet şarjör, market poşetine sarılı halde 300 gram sentetik bonzai, 1 adet hassas terazi ve 44 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınarak tutuklanan İ.D. hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Davanın karar duruşmasında, tutuklu yargılanan sanık İ.D., etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde verdiği ifade sonrasında tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, İ.D.'yi 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak tahliyesine karar verdi. - KASTAMONU

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kastamonu, Market, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Market poşetine sarılı uyuşturucu ile yakalanan şahsa 7 yıl hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Market poşetine sarılı uyuşturucu ile yakalanan şahsa 7 yıl hapis cezası - Son Dakika
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