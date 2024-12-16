Market poşetlerine zam geliyor, işte konuşulan rakam - Son Dakika
Üye Girişi
Çevre

Market poşetlerine zam geliyor, işte konuşulan rakam

Geniş Video İzle

2019 yılından bu tarafa tüketiciye 25 kuruş karşılığında satılmaya başlanan market poşetlerine yeni yılda zam geliyor. Marketlerin talebi üzerine yapılacak zamla birlikte market poşetlerinin 1,5 lira civarında olması bekleniyor.

16.12.2024 10:22  Güncelleme: 10:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, plastik kaynaklı atık kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla plastik poşetleri, 1 Ocak 2019'dan itibaren ücretli hale getirdi. Poşetler, 5 yıldır marketler ve alışveriş merkezlerinde Bakanlığın belirlediği tutar olan 25 kuruştan satılıyor. Ancak yeni yılda bu rakamın değişeceği öne sürülmüştü.

YENİ YILA YENİ FİYAT İDDİASI

Konuyla ilgili bir yazı kaleme alan Türkiye Gazetesi yazarı Canan Eraslan, "Son dönemde ücreti çok düşük kalınca poşet kullanımı artmaya başladı. Bazı marketlerin barkodsuz poşet basılıp tüketiciye verildiğine dair tespitler dahi var. Maalesef çok kullanım, daha çok plastik çöp demek. Öte yandan marketler '1 plastik poşet maliyeti 1,19 TL. Fiyat artmalı' demeye başlamış. Bakanlık da fiyatı artırmanın hazırlıklarını yapıyor. Muhtemel fiyat 1,5 lira civarında olacak" ifadelerine yer verdi.

BAKANLIK'TAN YALANLAMA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan bilgilendirmede, şu ifadelere yer verildi: ""Bugün bir köşe yazısında yer alan plastik poşet fiyatına ilişkin yorum gerçeği yansıtmamaktadır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızda 21 Kasım'da gerçekleştirilen Plastik Poşet Komisyonu toplantısında sektör temsilcilerinin görüşleri alınmış, konuya ilişkin değerlendirmeler devam etmektedir. Komisyonumuz poşet fiyatıyla ilgili henüz bir rakam belirlememiş, toplantıda iddia edilen fiyat gündeme gelmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

PLASTİK POŞETİN ÜCRETLİ OLMASIYLA NE KAZANILDI?

Plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulaması ile 2019-2024 (ilk 6 ay) yıllarında plastik poşet kaynaklı 1,5 milyon ton plastik atığın oluşumu engellendi. Bu sayede plastik poşet üretimi için gerekli plastik ham madde ithali önlendi. Yaklaşık 10,6 milyar TL tasarruf sağlandı. Yaklaşık 64 bin 105 ton sera gazı salımı da engellendi.

Market poşetlerine zam geliyor, işte konuşulan rakam

Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, Zam, Son Dakika

Son Dakika Çevre Market poşetlerine zam geliyor, işte konuşulan rakam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (33)

  • Mustafa yavuzdeger:
    Hayırdır marketler neden rahatsız bu konudan? Daha önceden bedava veriyorlardı. Şimdi birden maliyet hesabı mı yapmaya başladılar. İncelttikçe incelttiler zaten poşetleri. 219 4 Yanıtla
  • Ahmet Kurtoğlu:
    gelsin tabi onlar da haklı kaç yıldır zam gelmiyor cok mu ?? 24 113 Yanıtla
  • Okay Örüm:
    ülkenin bütün derdi poşet parası demi? 112 3 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Zaten yeteri kadar kar ediyorlar Fiyat aynı kalsın veya en fazla 0,5 olmali 97 3 Yanıtla
  • Nurettin DEMİR:
    enazında 1 adet ücretsiz olması lazım 83 4 Yanıtla
  • Kamil:
    bu nasıl bi dengesizlik arkadaş çalışan kesime zam yaparken gramla yap,iş poşete gelince direk 6 katı bu nasıl bi tutarsızlık nasıl bi ülke olduk yeter artık yeter 71 2 Yanıtla
  • Armi Larasen:
    Artık devlet bu işe biran önce son versin yada yetki ellerinde poşet üreticiler hasır torba üretim yapsınlar marketler onu halka bedava versin ne bu yahu millet artık evi rızkı için kuruş hesabı yapıyor Allah'tan korkun artık şu milletin cebindeki kuruşa göz dikmeyin 50 1 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    Çalışanın maaşı poşetten çıkıyor . Enflasyonun büyük kısmını zincir marketler yapıyor , yıllık kazandığı parayı görmüyor musunuz milyar dolarlar . Parmak kadar gofret 20? yuh . Kâr marjı değil bu fiyatlar dızlama mârjı . 41 4 Yanıtla
  • Deutschland:
    önce piyasaya sözü saliyorlar sonra çıkıp nabız olcuyorlar yok vs diye sonra zam bugüne kadar da böyle olmadimi yurt dışı harcı misali 1 TL olacak göreceksiniz 44 0 Yanıtla
  • Armi Larasen:
    O kadar inceletmislerki posetleri geçen gün market bir seyler aldım yolda yırtıldı iyi kış dedim montumun içine koydu aman Allahım yaz olsaydi üstümdeki tişört cikaracaktim millet altta atlet yok ciplak eve kadar gelirdim 35 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:29 Donald Trump: Erdoğan çok iyi anlaştığım biri Donald Trump: Erdoğan çok iyi anlaştığım biri
20:13 TÜİK’i hedef alan Gergerlioğlu’ndan ilginç benzetme: Her şeyi küçük gösteriyorlar TÜİK'i hedef alan Gergerlioğlu'ndan ilginç benzetme: Her şeyi küçük gösteriyorlar
19:49 Canlı anlatım Dev maçta goller peş peşe Canlı anlatım! Dev maçta goller peş peşe
19:14 Erdoğan’dan CHP’li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar Erdoğan'dan CHP'li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar
19:03 Türkiye’den Suriye’ye Destek Türkiye'den Suriye'ye Destek
10:07 İstanbul’da 8 tane çaya ödenen para şaşırttı İstanbul'da 8 tane çaya ödenen para şaşırttı
10:01 Altın fiyatları her an fırlayabilir Altın fiyatları her an fırlayabilir
10:00 Jose Mourinho, Sergen Yalçın’ı şaşkına çevirdi Jose Mourinho, Sergen Yalçın'ı şaşkına çevirdi
09:56 90 yılın en güçlü siklonu Fransız adasını vurdu: 1000 can kaybı bekleniyor 90 yılın en güçlü siklonu Fransız adasını vurdu: 1000 can kaybı bekleniyor
09:52 Belediyede yapılan vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti Belediyede yapılan vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti
09:43 Taraftarların tepki gösterdiği Samet’e Mourinho sahip çıktı Taraftarların tepki gösterdiği Samet'e Mourinho sahip çıktı
09:38 Trump’ın Bitcoin hamleleri rekorları beraberinde getirdi Trump'ın Bitcoin hamleleri rekorları beraberinde getirdi
09:33 Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2024 22:03:03. #1.12#
SON DAKİKA: Market poşetlerine zam geliyor, işte konuşulan rakam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.