Market poşetleri 1,5 lira mı oluyor? Bakanlıktan beklenen açıklama geldi

Çevre

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, plastik kaynaklı atık kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla plastik poşetleri, 1 Ocak 2019'dan itibaren ücretli hale getirmişti. Poşetler, 5 yıldır marketler ve alışveriş merkezlerinde Bakanlığın belirlediği tutar olan 25 kuruştan satılıyor. Ancak yeni yılda bu rakamın 1,5 TL olacağı öne sürüldü.

BAKANLIKTAN İDDİALARA YALANLAMA

Gündeme bomba gibi düşen bu iddia sonrası gözlerin çevrildiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bir açıklama yaparak bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Yapılan açıklamada "Bugün bir köşe yazısında yer alan plastik poşet fiyatına ilişkin yorum gerçeği yansıtmamaktadır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızda 21 Kasım'da gerçekleştirilen Plastik Poşet Komisyonu toplantısında sektör temsilcilerinin görüşleri alınmış, konuya ilişkin değerlendirmeler devam etmektedir. Komisyonumuz poşet fiyatıyla ilgili henüz bir rakam belirlememiş, toplantıda iddia edilen fiyat gündeme gelmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

PLASTİK POŞETİN ÜCRETLİ OLMASIYLA NE KAZANILDI?

Plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulaması ile 2019-2024 (ilk 6 ay) yıllarında plastik poşet kaynaklı 1,5 milyon ton plastik atığın oluşumu engellendi. Bu sayede plastik poşet üretimi için gerekli plastik ham madde ithali önlendi. Yaklaşık 10,6 milyar TL tasarruf sağlandı. Yaklaşık 64 bin 105 ton sera gazı salımı da engellendi.