Market poşetleri 1,5 lira mı oluyor? Bakanlıktan beklenen açıklama geldi - Son Dakika
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Çevre

Market poşetleri 1,5 lira mı oluyor? Bakanlıktan beklenen açıklama geldi

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2019 yılından bu tarafa tüketiciye 25 kuruş karşılığında satılmaya başlanan market poşetlerinin yeni yılda 1,5 lira olacağı öne sürülmüştü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, konuyla ilgili yaptığı açıklama ile bu iddiaları yalanladı.

16.12.2024 15:25
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, plastik kaynaklı atık kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla plastik poşetleri, 1 Ocak 2019'dan itibaren ücretli hale getirmişti. Poşetler, 5 yıldır marketler ve alışveriş merkezlerinde Bakanlığın belirlediği tutar olan 25 kuruştan satılıyor. Ancak yeni yılda bu rakamın 1,5 TL olacağı öne sürüldü.

BAKANLIKTAN İDDİALARA YALANLAMA

Gündeme bomba gibi düşen bu iddia sonrası gözlerin çevrildiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bir açıklama yaparak bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Yapılan açıklamada "Bugün bir köşe yazısında yer alan plastik poşet fiyatına ilişkin yorum gerçeği yansıtmamaktadır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızda 21 Kasım'da gerçekleştirilen Plastik Poşet Komisyonu toplantısında sektör temsilcilerinin görüşleri alınmış, konuya ilişkin değerlendirmeler devam etmektedir. Komisyonumuz poşet fiyatıyla ilgili henüz bir rakam belirlememiş, toplantıda iddia edilen fiyat gündeme gelmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

PLASTİK POŞETİN ÜCRETLİ OLMASIYLA NE KAZANILDI?

Plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulaması ile 2019-2024 (ilk 6 ay) yıllarında plastik poşet kaynaklı 1,5 milyon ton plastik atığın oluşumu engellendi. Bu sayede plastik poşet üretimi için gerekli plastik ham madde ithali önlendi. Yaklaşık 10,6 milyar TL tasarruf sağlandı. Yaklaşık 64 bin 105 ton sera gazı salımı da engellendi.

Market poşetleri 1,5 lira mı oluyor? Bakanlıktan beklenen açıklama geldi

İklim Değişikliği, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Market poşetleri 1,5 lira mı oluyor? Bakanlıktan beklenen açıklama geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Çelikk:
    En 5 TL Olsun İnsanlarımız hiç birşeyin kıymetini bilmiyor 7 15 Yanıtla
  • Yaşar kemal Çanakcı:
    market poşeti ni paralı, yaparsa e ke pe yapar. 14 7 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    1,5 lira değil 1 kuruş bile vermem! 15 4 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    milleti market poşetine muhtaç ettiniz yıllarca posetinizi de marketinizi de ekonomisi de neyse 14 4 Yanıtla
  • Trabzon:
    50 kuruş olsun 25 kuruştan 1.5 lira olurmu 2 8 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    bunlar yancı medya 5 5 Yanıtla
  • ahmet ergin:
    50 kuruş ıyıdır 4 6 Yanıtla
  • ferhat eser:
    ülkenin hali içler acısı poşeti parayla satıyolar yok böyle rezalet 5 5 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    %60 zam geldiğine göre gerçek enfilasyon oranıda %60 demektir. Devlet hesaplayıp belirliyor bu zamı sonuçta Buna göre de asgari üçrete %60 zam yapılması gerekiyor. 7 2 Yanıtla
  • ALİ ÖZ:
    vah vah vah ulan herşeye gelen zamlara bakarsak poşet zamımı milleti akıllandıracak çok komik haber.... 4 1 Yanıtla
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