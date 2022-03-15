MARKET RAFLARINDA OLMAYAN 48 TON TOZ ŞEKER, DEPODA STOKLANMIŞ BULUNDU - Son Dakika
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MARKET RAFLARINDA OLMAYAN 48 TON TOZ ŞEKER, DEPODA STOKLANMIŞ BULUNDU

15.03.2022 13:35

MERSİN'de bir zincir marketin deposundaki denetimde, 48 ton toz şeker bulundu.

MERSİN'de bir zincir marketin deposundaki denetimde, 48 ton toz şeker bulundu. Raflarında şeker bulunmayan market hakkında stokçuluk ve haksız kazançtan dolayı tutanak tutuldu.

Akdeniz ilçesinde Akdeniz Kaymakamlığı, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri stokçuluğa karşı ortak denetim düzenledi. Ekiplerin, bir zincir marketin raflarında toz şeker bulunmadığını tespit etmesi ve çalışanların da bir süredir toz şeker gelmediğini beyanı üzerine marketin ana deposuna baskın yapıldı. Kontrollerde depoda istiflenmiş paletlerde 7 bin 600 adet 5 kilogramlık, 5 bin 60 adet de 2 kilogramlık toplamda 48 bin 120 kilo toz şeker bulundu. Market hakkında tutanak tutulup yasal işlem başlatıldı.

MARKET RAFLARINDA OLMAYAN 48 TON TOZ ŞEKER, DEPODA STOKLANMIŞ BULUNDU
MARKET RAFLARINDA OLMAYAN 48 TON TOZ ŞEKER, DEPODA STOKLANMIŞ BULUNDU
MARKET RAFLARINDA OLMAYAN 48 TON TOZ ŞEKER, DEPODA STOKLANMIŞ BULUNDU
MARKET RAFLARINDA OLMAYAN 48 TON TOZ ŞEKER, DEPODA STOKLANMIŞ BULUNDU

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MARKET RAFLARINDA OLMAYAN 48 TON TOZ ŞEKER, DEPODA STOKLANMIŞ BULUNDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: MARKET RAFLARINDA OLMAYAN 48 TON TOZ ŞEKER, DEPODA STOKLANMIŞ BULUNDU - Son Dakika
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