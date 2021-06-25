Marketten çay çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı - Son Dakika

Marketten çay çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı

-Market reyonundan çayı alıp montunun içine sakladı

İSTANBUL - Arnavutköy'de bir kişi, market reyonunda bulunan çayı alıp montunun içine sakladı. Çay çalan hırsız marketin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre, markete giren iki kişi çayların bulunduğu rafa doğru ilerledi. Çayların bulunduğu rafın önüne gelen ikiliden biri, çay paketini alarak montunun içine sakladı. Sonrasında marketten ayrılan iki kişinin o anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.