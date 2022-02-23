Market sahibi, baba yadigarı 5 liranın sahibini arıyor - Son Dakika
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Market sahibi, baba yadigarı 5 liranın sahibini arıyor

23.02.2022 18:38

Market sahibi, baba yadigarı 5 liranın sahibini arıyor Adana'da bir market sahibi üzerinde "bu para ölen babamın üzerinden çıkan son para, ruhuna Fatiha okur musunuz?

Market sahibi, baba yadigarı 5 liranın sahibini arıyor

Adana'da bir market sahibi üzerinde "bu para ölen babamın üzerinden çıkan son para, ruhuna Fatiha okur musunuz? Mecbur kaldığım için harcadım" notu yazan 5 liranın sahibini arıyor

Market sahibi Hasan Enes: "Kasayı toplarken fark ettim, parayı alırken fark etsem kesinlikle geri verirdim"

ADANA - Adana'da bir market sahibi üzerinde "bu para ölen babamın üzerinden çıkan son para, ruhuna Fatiha okur musunuz? Mecbur kaldığım için harcadım" notu yazan 5 liranın sahibini arıyor.

Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesinde market işleten 26 yaşındaki Hasan Enes, gün sonu kasadaki paraları sayarken 5 liranın birinin üzerinde, "bu para ölen babamın üzerinden çıkan son para, ruhuna Fatiha okur musunuz? Mecbur kaldığım için harcadım" notunu görünce şaşırıp üzüldü. Enes, hemen paranın sahibini bulmak için araştırma yaptı ancak bir türlü ulaşamadı.

Müşteriden parayı alırken üzerinde böyle bir yazı olduğunu görmesi halinde kesinlikle parayı almayacağını söyleyen Enes, "Bu parayı müşterinin birinden almışız, kasayı toplarken fark ettim. Parayı alırken fark etseydim kesinlikle geri verirdim. Yazıyı görünce çok duygulandım, çünkü ölen babasının üzerindeki son paraymış. Buradan kendisine sesleniyorum bizi görürse, parayı kendisine teslim edelim" dedi.

Market sahibi, baba yadigarı 5 liranın sahibini arıyor
Market sahibi, baba yadigarı 5 liranın sahibini arıyor
Market sahibi, baba yadigarı 5 liranın sahibini arıyor

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Hasan Enes, Market, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Market sahibi, baba yadigarı 5 liranın sahibini arıyor - Son Dakika


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