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Market sahibi, güvenlik kamerasına yakalanan koltuk hırsızını izlerken kahkahasını tutamadı - Son Dakika

Market sahibi, güvenlik kamerasına yakalanan koltuk hırsızını izlerken kahkahasını tutamadı

20.10.2021 12:30

Antalya'da bir marketin önünde bulunan koltuğu gözüne kestiren kişi almak istedi. Koltuğu alırken kendisini görüntüleyen güvenlik kameralarına yakalanmamak için yaptıkları market sahibini bile gülümsetti.

İzleyenleri güldüren olay, geçtiğimiz gün gece 03.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Etiler Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi üzerinde yaşandı. Cadde üzerinde Selim Erden'e ait marketin önünden geçen hırsızlık şüphelisi, dışarıya konulan koltuğu gözüne kestirdi. Koltuğa yaklaşınca güvenlik kameralarını fark eden kişi, geldiği yola doğru geri dönerek hazırlık yapmaya başladı. Bir süre koltuğu nasıl alacağını düşünen şüpheli, ardından ceketiyle yüzünü kapatarak hızlı adımlarla ilerlediği marketin önünden koltuğu alarak uzaklaştı. Şahsın yaptığı tüm hazırlık ve hırsızlık eylemi, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Market sahibi, güvenlik kamerasına yakalanan hırsızı izlerken gülme krizine girdi

GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİNCE GÜLME KRİZİNE GİRDİ

Sabah iş yerini açmaya gelen market sahibi Selim Erden ise, koltuğun yerinde olmadığını görünce güvenlik kameralarını izledi. Görüntüleri izleyince gülme krizine giren Erden, şüpheliyi polise şikayet etmeye gerek duymadı.

Market sahibi, güvenlik kamerasına yakalanan hırsızı izlerken gülme krizine girdi

"KENDİ KAÇIŞINI İZLESİN"

Olayı anlatan Selim Erden, "Şurada ufacık koltuk vardı, onda oturuyorduk. Sağ olsun arkadaş gece gelip almış. Kameradan dolayı herhalde kendini gizlemeye çalışmış. Alıp hızlıca kaçıyor bir de. Bir koltuk için polise şikayet etmeye gerek yok. Güle güle otursun, kendi kaçışını izlesin" dedi.

Market sahibi, güvenlik kamerasına yakalanan koltuk hırsızını izlerken kahkahasını tutamadı

Muratpaşa, Çelebi, Etiler, Market, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Market sahibi, güvenlik kamerasına yakalanan koltuk hırsızını izlerken kahkahasını tutamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Market sahibi, güvenlik kamerasına yakalanan koltuk hırsızını izlerken kahkahasını tutamadı - Son Dakika
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