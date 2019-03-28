Son Dakika Haberleri: Market Sahibi, Uyanıklığı ile Dolandırılmaktan Kurtuldu

Market Sahibi, Uyanıklığı ile Dolandırılmaktan Kurtuldu

36 dakika önce

KİLİS'te, market sahibi Habibe Kurt, alışverişe gelen ve el çabukluğuyla 100 lirasını dolandırmak isteyen 2 kadından uyanıklığı sayesinde kurtuldu.

Market Sahibi, Uyanıklığı ile Dolandırılmaktan Kurtuldu, System.String[]
KİLİS'te, market sahibi Habibe Kurt, alışverişe gelen ve el çabukluğuyla 100 lirasını dolandırmak isteyen 2 kadından uyanıklığı sayesinde kurtuldu.

Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesinde market işleten Habibe Kurt'un iş yerine gelen 2 kadın, sigara ve gofret aldıktan sonra 200 lira verdi. Habibe Kurt, sigara ve  gofretin ücretini alarak 200 liranın üzerini müşteri kadınlara uzattı. Kadınlardan birisi Habibe Kurt'a 20 lira uzatarak bozdurmasını isterken, diğer kadın ise para üstündeki 100 lirayı hızlıca cüzdanının altına gizledi. Durumu fark eden Habibe Kurt, cüzdanın altındaki 100 lirayı alıp, kadının para üstününün eksik olduğunu söylemesine engel oldu. Dolandırılmaktan kurtulan Habibe Kurt'un bu davranışının ardından 2 kadın, marketten hızla uzaklaştı. Habibe Kurt ile kendisini dolandırmaya kalkıştığını ileri süren 2 kadın arasında yaşananlar ise marketin güvenlik kameralarına yansıdı.

- Kilis

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:01 Kaynak: DHA

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