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Market sahibine iş yerinde silahlı saldırı - Son Dakika

Market sahibine iş yerinde silahlı saldırı

27.11.2021 15:00

ADANA'da market sahibi Yakup Kayalı iş yerlerinde kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı.

ADANA'da market sahibi Yakup Kayalı iş yerlerinde kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bu sırada iş yerinde bulunan Kayalı'nın oğlu Yusuf Kayalı'da şüpheliye karşılık verdi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 9 Kasım günü saat 18.30 sıralarında, Yüreğir ilçesinde meydana geldi. Market sahibi Yakup Kayalı ve oğlu Yusuf, iş yerindeki malzemeleri raflara dizerken maskeli kişi dükkana girip tezgahın arkasında ayakta duran Yakup Kayalı'ya tabancayla ateş açıp kaçtı. Yusuf Kayalı da tabancasını çekip kaçan şüphelinin peşinden ateş etti. Kolundan hafif yaralanan Yakup Kayalı'ya, götürüldüğü hastanede ayakta müdahale edildi.Babayla oğlunun şikayeti üzerine, iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Market sahibine iş yerinde silahlı saldırı
Market sahibine iş yerinde silahlı saldırı
Market sahibine iş yerinde silahlı saldırı
Market sahibine iş yerinde silahlı saldırı
Market sahibine iş yerinde silahlı saldırı
Market sahibine iş yerinde silahlı saldırı
Market sahibine iş yerinde silahlı saldırı
Market sahibine iş yerinde silahlı saldırı
Market sahibine iş yerinde silahlı saldırı
Market sahibine iş yerinde silahlı saldırı
Market sahibine iş yerinde silahlı saldırı

Market, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Market sahibine iş yerinde silahlı saldırı - Son Dakika


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