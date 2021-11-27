Market sahibine iş yerinde silahlı saldırı - Son Dakika

Market sahibine iş yerinde silahlı saldırı

ADANA'da market sahibi Yakup Kayalı iş yerlerinde kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı.

ADANA'da market sahibi Yakup Kayalı iş yerlerinde kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bu sırada iş yerinde bulunan Kayalı'nın oğlu Yusuf Kayalı'da şüpheliye karşılık verdi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 9 Kasım günü saat 18.30 sıralarında, Yüreğir ilçesinde meydana geldi. Market sahibi Yakup Kayalı ve oğlu Yusuf, iş yerindeki malzemeleri raflara dizerken maskeli kişi dükkana girip tezgahın arkasında ayakta duran Yakup Kayalı'ya tabancayla ateş açıp kaçtı. Yusuf Kayalı da tabancasını çekip kaçan şüphelinin peşinden ateş etti. Kolundan hafif yaralanan Yakup Kayalı'ya, götürüldüğü hastanede ayakta müdahale edildi.Babayla oğlunun şikayeti üzerine, iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Son Dakika

Bu kadarı da olmaz dedirten görüntü! 4. kattan atılan çöp poşetleri, dut ağacını çöplüğe çevirdi!

Orhan Gencebay da döviz kurlarını yorumladı: 70'lerdeki sıkıntının yanında bu hiçbir şey!

Gece yarısı ormana giren Youtuber esrarengiz koca ayakla karşılaşınca olanlar oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek

Barajın suları çekildi! Mezarlıklar ortaya çıktı!

Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış!

20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı!

Dede Hasan Yağal, Müslüme'nin boynundaki DNA için kendisini böyle savundu: O benim torunum öpmüşümdür!