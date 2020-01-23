Market sahibini gasp eden cezaevi firarisi gizli bölmede yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Market sahibini gasp eden cezaevi firarisi gizli bölmede yakalandı - Son Dakika

Market sahibini gasp eden cezaevi firarisi gizli bölmede yakalandı

7 saat önce

Konya'da market sahibini gasp edip yaralayan cezaevi firarisi, eski cezaevi arkadaşının evindeki saklandığı gizli bölme içerisinde yakalandı.

Market sahibini gasp eden cezaevi firarisi gizli bölmede yakalandı, System.String[]

Konya'da market sahibini gasp edip yaralayan cezaevi firarisi, eski cezaevi arkadaşının evindeki saklandığı gizli bölme içerisinde yakalandı.


Olay, 1 Ocak 2019 tarihinde merkez Meram ilçesi Uluırmak Mahallesi Gazanfer Caddesi üzerinde bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ç.Ö. isimli şahıs önceden tanıdığı H.S.Ü'nün marketine gelerek Ç.Ö.'den 5 bin lira istedi. Kendisine para vermek istemeyen iş yeri sahibini dükkanını yakmakla tehdit eden ve bıçakla dizinden yaralayan şüpheli Ç.Ö., H.S.Ü'den zorla 3 bin lira ve 2 bin lira değerindeki sigaraları alarak olay yerinden uzaklaştı. Ç.Ö.'ün olay yerinden ayrılması üzerine market sahibi polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri H.S.Ü.'yü Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Olayla ilgili inceleme yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheli Ç.Ö.'nün cezaevinden arkadaşı olan M.T.'nin evinde saklandığını belirleyerek harekete geçti. Evde arama yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri Ç.Ö.'yü saklandığı gizli bölmede yakaladı. Cezaevi firarisi olduğu öğrenilen şüphelinin kimlik sorgulamasında, hırsızlık ve yağma gibi 3 ayrı suçtan da arandığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrolünün yapılmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Gasp Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan C.Ö. adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:08 Kaynak: İHA
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