Market sırasında koronavirüs önlemi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Market sırasında koronavirüs önlemi - Son Dakika

Market sırasında koronavirüs önlemi

6 saat önce

Market önünde bekleyen insanlar Sırada birbirlerinden uzak duran insanlardan detaylar Alışveriş yapan insanlardan detaylar MİLANO - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden İtalya'nın Milano kentinde halk, marketlerden temel ihtiyaçlarını karşılıyor.

Market önünde bekleyen insanlar

Sırada birbirlerinden uzak duran insanlardan detaylar

Alışveriş yapan insanlardan detaylar

MİLANO - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden İtalya'nın Milano kentinde halk, marketlerden temel ihtiyaçlarını karşılıyor. Market sırasına giren Milanoluların birbirlerinden uzak durması dikkat çekiyor.

Market sırasında koronavirüs önlemi

Milano, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:44 Kaynak: AA
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