Market sırasında koronavirüs önlemi - Son Dakika

Market sırasında koronavirüs önlemi
6 saat önce
Market önünde bekleyen insanlar Sırada birbirlerinden uzak duran insanlardan detaylar Alışveriş yapan insanlardan detaylar MİLANO - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden İtalya'nın Milano kentinde halk, marketlerden temel ihtiyaçlarını karşılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:44 Kaynak: AA
Market önünde bekleyen insanlar
Sırada birbirlerinden uzak duran insanlardan detaylar
Alışveriş yapan insanlardan detaylar
MİLANO - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden İtalya'nın Milano kentinde halk, marketlerden temel ihtiyaçlarını karşılıyor. Market sırasına giren Milanoluların birbirlerinden uzak durması dikkat çekiyor.
Son Dakika Milli sporcu Selin Şahin, İtalya'da karantinaya alındı Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti Şeyma Subaşı iddiaları yalanladı: Guido, İsrail'de karantinadaydı ve testleri temiz çıktı