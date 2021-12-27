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Mardin, Siirt ve Batman'da marketlerde "fahiş fiyat ve kur indirimi" denetimi - Son Dakika

Mardin, Siirt ve Batman'da marketlerde "fahiş fiyat ve kur indirimi" denetimi

27.12.2021 12:34

Mardin, Siirt ve Batman'da Ticaret İl müdürlükleri ve belediye ekipleri tarafından döviz kurundaki düşüşün fiyatlara yansıtılmadığı şikayetleri üzerine, marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi.

Mardin, Siirt ve Batman'da Ticaret İl müdürlükleri ve belediye ekipleri tarafından döviz kurundaki düşüşün fiyatlara yansıtılmadığı şikayetleri üzerine, marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi.

Mardin'de Ticaret İl Müdürlüğü, Maliye ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri marketlerde, sebze ve meyve, gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerine yönelik fiyatları inceledi. Denetimlerde, ürünlerde fahiş fiyat olup olmadığına, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiket ve künye bilgileri ile ürünlerin önceki fiyatına bakıldı.

Ekipler, seçtikleri ürünlerin raf ve kasa fiyatını da karşılaştırdı.

Denetimlerde ilgili kanuna aykırı iş ve işlem yaptığı tespit edilen firmalar hakkında idari işlem uygulanacağı bildirildi.

Ticaret İl Müdürü Mustafa Aydın, gazetecilere, Ticaret Bakanlığı ve Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ın talimatlarıyla denetimleri sıklaştırdıklarını söyledi.

Haftanın 5 günü Maliye ve zabıta ekipleriyle fırın, kasap lokanta ve marketleri denetlediklerini ifade eden Aydın, "Tüketiciyi kandırmaya yönelik bir durum söz konusu olduğunda, raf ve kasa fiyatı arasında bir uyumsuzluk olduğunda, fahiş fiyat tespiti olduğunda tutanaklarımızı tutup, gereğini yapıyoruz. Halkımızın aldatılmaması ve vatandaşlara fahiş fiyattan ürün satılmaması ile ilgili tedbirleri hep beraber alıyoruz. Tüketiciye fahiş fiyattan ürün satılmasına müsaade etmeyeceğiz, bu konuda kararlıyız." diye konuştu.

Markette alışveriş yapan Ali Aktay, denetimlerini sürmesini istediğini belirterek, denetimlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Siirt

Ticaret İl Müdürlüğü ve Siirt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentteki marketlerde denetimlerde bulundu.

Ürünlerin gramajı, fiyatı, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluğu konusunda denetim yapan ekipler, döviz kuru düşüşünün ürünlerin fiyatına yansıyıp yansımadığını da kontrol etti.

Alışveriş sepetine koydukları ürünlerle kasaya giden ekipler, ürünlerin etiket fiyatı ile kasadaki fiyatının eşleşip eşleşmediğini inceledi.

Bu yıl içinde il genelinde fiyat etiketi yönetmeliği kapsamında 247, haksız fiyat artışı kapsamında ise 370 denetim gerçekleştirildiği belirtildi.

Batman

Batman'daki marketlerde de haksız fiyat artışı ve etiket denetimi yapıldı.

Ticaret İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Maliye ve Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kentte gerçekleştirdiği denetimlerde ürünlerin etiketlerini ve fiyatlarını kontrol etti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, gazetecilere, kurumların katılımıyla kentte faaliyet yürüten marketlerde fiyat denetimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Denetimlerde özellikle gıda ürünlerinin içerik, etiket, son kullanma tarihi ve gramajına bakıldığını anlatan Gün, ayrıca ürünlerin hijyen şartlarına uygun üretilip üretilmediğinin de kontrol edildiğini aktardı.

Gün, olumsuz bir durum tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlemlerin yapıldığını dile getirerek, "Şu ana kadar bir olumsuzlukla karşılaşmadık. Denetimlerimiz aralıksız devam edecek." dedi.

Mardin, Siirt ve Batman'da marketlerde fahiş fiyat ve kur indirimi denetimi
Mardin, Siirt ve Batman'da marketlerde fahiş fiyat ve kur indirimi denetimi
Mardin, Siirt ve Batman'da marketlerde fahiş fiyat ve kur indirimi denetimi

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Zabıta Müdürlüğü, Siirt Belediyesi, Ticaret, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin, Siirt ve Batman'da marketlerde 'fahiş fiyat ve kur indirimi' denetimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin, Siirt ve Batman'da marketlerde "fahiş fiyat ve kur indirimi" denetimi - Son Dakika
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