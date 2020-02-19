Market ve kokoreççiyi soyan hırsız polisten kaçamadı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Market ve kokoreççiyi soyan hırsız polisten kaçamadı - Son Dakika

Market ve kokoreççiyi soyan hırsız polisten kaçamadı

6 saat önce

Aksaray'da market ve kokoreççi minibüsünü soyan hırsızlık şüphelisi polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Market ve kokoreççiyi soyan hırsız polisten kaçamadı, System.String[]

Aksaray'da market ve kokoreççi minibüsünü soyan hırsızlık şüphelisi polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.


Olay, Şifahane Mahallesi 3327. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre minibüs ile minibüsüyle kokoreççilik yapan Ahmet Özcan (28), sabah minibüsüne geldiğinde camın kırık olduğunu fark etti. Ardından minibüsün içinin de darmadağın edildiğini gören Ahmet Özcan, hırsızlık olayının yaşandığını anlayarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Bu arada gece saatlerinde yakalanan ve bir marketi soyduğu belirlenen Suat A.'nın (28) da kokoreççiyi soyduğu tespit edildi. Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri market ve minibüs üzerinde fotoğraflama ve inceleme çalışması yaparken, ekiplerin hırsızın ikametinde yaptığı aramalarda marketten ve kokoreççi minibüsünden çaldığı malzemeler ele geçirildi. Malzemeler sahiplerine teslim edildi.


Kokoreççi minibüsü soyulan Ahmet Özcan hırsızlık olayını sabah geldiğinde fark ettiğini, minibüsünün camının kırık olduğunu söyledi. Özcan, tüp ve terazi gibi bazı malzemelerin çalındığını da sözlerine ekledi. - AKSARAY

Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:35 Kaynak: İHA
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