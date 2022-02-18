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Market ve meyve kasası hırsızları yakalandı - Son Dakika

Market ve meyve kasası hırsızları yakalandı

18.02.2022 14:55
Market ve meyve kasası hırsızları yakalandı

Karabük'te market ve meyve kasası hırsızlığı olaylarına karıştığı tespit edilen 3 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Karabük'te market ve meyve kasası hırsızlığı olaylarına karıştığı tespit edilen 3 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ocak ve Şubat ayları içerisinde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı. İş yeri ve faillerin güzergahında bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler hırsızlık olaylarına karıştığını tespit ettiği M.S.A, T.C.B. ve H.M isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

Yoğun kar yağışını fırsat bilerek girdiği markette kasaları boşaltıp ortadan kaybolan H.M. ile meyve kasası hırsızlığına karışan M.S.A ve T.C.B. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARABÜK

Market ve meyve kasası hırsızları yakalandı

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Emniyet Müdürlüğü, Karabük, Market, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Market ve meyve kasası hırsızları yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Market ve meyve kasası hırsızları yakalandı - Son Dakika
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