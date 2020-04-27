Market ve tatlıcıya ramazan denetimi - Son Dakika

Market ve tatlıcıya ramazan denetimi

İZMİR'de bir marketler zinciri şubesi ile bir tatlıcı dükkanında İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından denetim yapıldı. Ambalajlı gıdaların son tüketim tarihine ve personellerin koronavirüs salgını tedbirlerine uyup uyulmadığının kontrol edildiği denetimlerde, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, "Yıllardır ramazan ayı içerisinde vatandaşlarımızın sıkça tükettikleri ürünlere yönelik bir denetim gerçekleştiriyoruz. Ancak bu yıl Kovid-19'dan dolayı denetimlerimize daha çok dikkat ediyoruz" dedi.

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen ve denetim görevlileri, İzmir'de bir marketteki ambalajlı ve açıkta satılan gıdaların denetimini yaptı. Ekmek, şarküteri gibi reyonları dikkatle gezen Özen ve görevliler, ramazan ayı dolayısıyla satışa sunulan ramazan kolileri içerisindeki ambalajlı gıdaları da kontrol etti. Market sonrası bir tatlıcı dükkanına giden Özen ve denetim görevlileri, tezgahta duran paketli tatlıların son tüketim tarihine bakarak, personellerin maske eldiven gibi tedbirlere uyup uyulmadığının kontrolünü yaptı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatıyla, Türkiye'de 4 farklı ilde denetimin yapıldığını söyleyen Özen, her yıl ramazan ayında titizlikle denetimlerine devam ettiklerini ancak bu yıl koronavirüs dolayısıyla daha çok dikkat ettiğini dile getirip, "Aslında yıllardır ramazan ayı içerisinde vatandaşlarımızın sıkça tükettikleri ürünlere yönelik bir denetim gerçekleştiriyoruz. Bu sene ayrı bir dönem yaşıyoruz. Çalışan arkadaşlarımız gerekli tedbirleri alıyorlar mı diye bir denetim gerçekleştiriyoruz. Amacımız; İzmir'de yaşayan 4 milyon 500 vatandaşımızın tamamını güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşması."

'VATANDAŞIN BİZE YARDIMCI OLMASI GEREKİYOR'

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından denetimlerin çok sıkı bir şekilde sürdüğünü, çeşitli eğitimlerin verildiğini ifade eden Özen, yaşanılan süreçte vatandaşların da yardımcı olması gerektiğini söyledi. Özen, "Kurallara uyarak yaşamamız gerektiğini anlamamız gerekiyor. Biz el ele verirsek bu süreci atlatabiliriz, denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz, eğitimlerimizi veriyoruz. Vatandaşlarımızın da bize yardımcı olması gerekiyor" dedi. Özen, ocak ayından buyana toplam 24 bin denetim gerçekleştirdiklerine dikkati çekti.