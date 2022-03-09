Market ve toptancıları denetleyen Sivas Valisi Salih Ayhan'dan uyarı Açıklaması - Son Dakika
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Market ve toptancıları denetleyen Sivas Valisi Salih Ayhan'dan uyarı Açıklaması

09.03.2022 11:25
Market ve toptancıları denetleyen Sivas Valisi Salih Ayhan'dan uyarı Açıklaması

Sivas'ta bazı market ve toptancılarda fiyat denetimi yapan Vali Salih Ayhan, fırsatçılara ve stokçulara göz açtırmadıklarını belirterek, vatandaşların spekülasyonlara kulak asmamasını istedi.

Sivas'ta bazı market ve toptancılarda fiyat denetimi yapan Vali Salih Ayhan, fırsatçılara ve stokçulara göz açtırmadıklarını belirterek, vatandaşların spekülasyonlara kulak asmamasını istedi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ayhan, kentteki bazı market ve toptancılarda fiyatları denetledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ayhan, stokçuluk, KDV indirimi, etiket-fiyat, son kullanma tarihi ve depo kontrollerinin sürdüğüne dikkati çekerek, olumsuz durumlarda cezai müeyyide uygulandığını aktardı.

Ayhan, stokçuluk, aşırı fiyat hareketliliği, serbest piyasa kurallarını suistimal ve spekülatif hareketlerde bulunanlara fırsat vermeyeceklerini vurgulayarak, "Son bir hafta içerisinde özellikle hafta sonu yağ konusunda müthiş bir spekülasyon, manipülasyon yapıldı. Kamuoyunda doğru olmayan bilgiler paylaşıldı. Vatandaşımız tedirgin edildi. Vatandaşlarımızda da aşırı şekilde yağ talebi oluştu. Olumsuz görüntülere neden oldu. Yapılan açıklamalar, bilgilendirmeler ve denetimler sonucu süreç normale döndü." ifadelerini kullandı.

"Endişeye gerek yok"

Türkiye genelinde olduğu gibi Sivas'ta da gıda depoları ve marketlerin aralıksız denetlendiğini belirten Ayhan, şunları kaydetti:

"Yaptığımız incelemelerde fiyatlar bir hafta öncesi ile aynı durumda. Depolar dolu, raflar dolu, tedarik zincirinde aksama yok, endişeye de gerek yok. Dolayısıyla vatandaşımızın özellikle sosyal medya algısına ve bu oyunlara gelmemesi gerekiyor. Vatandaşlarımız tedirgin olmasın, kaygılanmasın. Biz büyük bir devletiz. Bunların üstesinden gelebilecek güce ve kudrete sahibiz. Vatandaşlarımıza sağlıklı, düzenli, tedarik zinciri kırılmadan temel gıda ihtiyaçlarının ulaştırılması konusunda her türlü takibimizi yapacağız."

Market ve toptancıları denetleyen Sivas Valisi Salih Ayhan'dan uyarı Açıklaması
Market ve toptancıları denetleyen Sivas Valisi Salih Ayhan'dan uyarı Açıklaması
Market ve toptancıları denetleyen Sivas Valisi Salih Ayhan'dan uyarı Açıklaması
Market ve toptancıları denetleyen Sivas Valisi Salih Ayhan'dan uyarı Açıklaması

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Salih Ayhan, Market, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Market ve toptancıları denetleyen Sivas Valisi Salih Ayhan'dan uyarı Açıklaması - Son Dakika


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