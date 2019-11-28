Son Dakika Haberleri: Market yangını 1 saatte söndürüldü
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Market yangını 1 saatte söndürüldü

6 saat önce

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki markette, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Market yangını 1 saatte söndürüldü, System.String[]

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki markette, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Merkezefendi'ye bağlı Servergazi Mahallesi'nde bulunan marketler zincirinin şubesinde, saat 01.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kapalı olan işletmeden yükselen dumanları görenler, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine mahalleye gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla yangın, 1 saatte söndürüldü. İş yerinde hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.


Merkezefendi, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:00 Kaynak: DHA
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