Market zinciri bebek bezi üretti

Market zinciri, bebek bezi ürettiğini duyurdu. Normal ve hassas ciltlere sahip bebekler için dermatolojik açıdan test edilen bezin, BPA ve paraben içermediği aktarıldı.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, bebekler için 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralarda sunulan 'Carrefour Baby bebek bezi' ürettiğini açıkladı.

Markadan yazılı yapılan açıklamada, "Yumuşak iç yüzeyi ile bebeklerin cildine hassas bir dokunuş sağlayan bez, emici tüpleriyle sıvıyı eşit bir şekilde dağıtarak emip bebeğe cildi kuru kalırken rahat bir şekilde hareket etme özgürlüğü sunuyor. Bebekler için 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralarda sunulan bebek bezi, uluslararası standartlar çerçevesinde denetlenen tesislerde hijyenik bir ortamda üretilip mikrobiyolojik olarak test edildi. BPA ve paraben içermeyen bez, esnek yan bantları ve ergonomik tasarımı ile konforlu bir şekilde kullanılabilirken cırt cırtlı bantları pudra, krem ve yağdan etkilenmeyerek açma- kapama verimliliği de sağlıyor" denildi.

Yapılan açıklamada, akredite laboratuvarlarda analizlerin tamamlandığı, merkez depolarda fiziksel, kimyasal ve duyusal testlere tabi tutulduğu ifade edildi.