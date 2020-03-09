Market zincirinde kadın çalışan sayısı artıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Market zincirinde kadın çalışan sayısı artıyor - Son Dakika Ekonomi

Market zincirinde kadın çalışan sayısı artıyor

6 saat önce

Onur Marketler, ev hanımları ile okuyan kız öğrencilere mağazalarında part-time çalışma imkanı sunuyor.

Market zincirinde kadın çalışan sayısı artıyor, System.String[]

Onur Marketler, ev hanımları ile okuyan kız öğrencilere mağazalarında part-time çalışma imkanı sunuyor. Market zinciri bu imkan ile kadın istihdamını 2 bine yaklaştırdı.


Market zinciri Onur Marketler Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özen yaptığı açıklamada "İş hayatında kadın sayısının artması ülke ekonomisine büyük katkılar sunuyor. Bu bilinçle hareket ederek kadın çalışan sayımızı her geçen yıl artırmaya devam edeceğiz" dedi.


Kadın çalışan sayısını sürekli artıran market zinciri Şubat 2020 itibariyle çalışan kadın sayısını bin 700'ün üzerine taşıdı. Özen, şirket olarak kadın çalışanlar için pozitif ayrımcılık uyguladıklarını söyledi.


İş hayatında kadınların daha fazla yer almasının ülke ekonomisine büyük katkılar sağladığının bilincinde olduklarını ifade eden Özen, bu yüzden Onur Marketler olarak her geçen yıl kadın çalışan sayısını arttırdıklarına dikkat çekti. Hayatın her alanına değer katan kadınlara destek olmaya özen gösterdiklerini vurgulayan Cemal Özen, kadınlara tam zamanlı çalışma imkanları sunduklarını ayrıca, ev hanımı ve öğrenci kızların sosyal yaşamlarına uygun kendi müsait saatlerinde mağazalarımızda part-time çalışabildiklerini söyledi.


Özen "Şubat ayı sonu itibarıyla kadın çalışan sayımız bin 700'ü geçmiş durumda. Şirket olarak kadın çalışanlarımıza dün olduğu gibi yarın da pozitif ayrımcılık uygulamaya devam edeceğiz. Kadın çalışanlarımıza Onur Ailesi'ne verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. Sadece ürün satmadıklarını kadınların hakları için de sosyal sorumluluk projelerine destek verdiklerini ifade eden Onur Marketler Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özen, "halen devam eden bir kampanyamıza seçili ürünlerimizden elde ettiğimiz gelirin bir bölümünü Mor Çatı Derneği'ne bağışlıyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 03:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada!
FETÖ'nün hücre evine yapılan baskında kadın pedi üzerinde şifreli notlar yakalandı Bahçelievler'de genç kızın 2. kattan düştüğü anlar kameraya yansıdı 3 yaşındaki çocuğu, evinin önünde oynarken kaçırdılar

Son Dakika Haberleri
21:31 Avrupa borsalarında sert kayıplar
21:31 Dünya Sağlık Örgütü: Pandemi tehdidi gerçek oldu
21:00 Bakan Albayrak: "Tarımsal ürünlerin aracıya ihtiyaç duyulmadan doğrudan satılabileceği yeni bir...
20:56 İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 463'e yükseldi
20:50 Yabancı öğrenciler Türkiye'yi fotoğraflarla anlatacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 21:42:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Market zincirinde kadın çalışan sayısı artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]