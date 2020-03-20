Market zincirinden koronovirüs önlemi: Kasalara cam paravan, 60 yaş üstü müşterilere özel saat... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Market zincirinden koronovirüs önlemi: Kasalara cam paravan, 60 yaş üstü müşterilere özel saat... - Son Dakika Ekonomi

Market zincirinden koronovirüs önlemi: Kasalara cam paravan, 60 yaş üstü müşterilere özel saat...

6 saat önce

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs kapsamında alınan tedbirlere bir yenisi daha eklendi.

Market zincirinden koronovirüs önlemi: Kasalara cam paravan, 60 yaş üstü müşterilere özel saat..., System.String[]

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs kapsamında alınan tedbirlere bir yenisi daha eklendi. CarrefourSA'da, 60 yaş ve üzeri müşterilerin cumartesinden itibaren 08.00 – 09.00 saatleri arasında diğer insanlarla bir araya gelmeden alışveriş yapabilecek. Ayrıca, kasalara cam paravan getirildi ve müşteriler için 1,5 metre sosyal mesafe kuralı koyuldu.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını koruyacak bir dizi önlemi hayat geçirdiğini açıkladı. Koronavirüs'ün en çok etkilediği belirtilen 60 yaş ve üzeri müşterileri için CarrefourSA, bulunduğu AVM'ler içerisinde yer alan mağazaları hariç geri kalan tüm mağazalarını 21 Mart Cumartesi itibarıyla 08.00 – 09.00 saatleri arasında sadece bu yaş grubundaki müşterilerinin marketi en steril halinde ve başka yaş gruplarıyla bir araya gelmeden alışveriş yapmalarına imkan sağlaması için açacak. Ancak 60 yaş üstü müşteriler, dilerlerse günün geri kalanında da market alışverişlerini gerçekleştirebilecekler.

KASALARA CAM PARAVAN, MÜŞTERİLER İÇİN 1,5 METRE SOSYAL MESAFE KURALI

Türkiye'nin 52 ilindeki Hiper, Süper, Gurme ve Mini olmak üzere toplam 630 marketinde üretim ve hizmet alanlarının hijyen koşulları için kasalara cam paravanlar kurdu. Bunun yanı sıra kasa sıralarında sosyal mesafeyi korumak adına da yerlere 1,5 metre aralıkla sosyal mesafe kuralı getirdi. Uygulamalar, kısa zamanda tüm mağazalarda yaygınlaşacak.

E – TİCARET, TAM KAPASİTE HİZMET VERİYOR

Online alışveriş platformu Carrefoursa.com, tam kapasite çalışmasını sürdürüyor. Aylık ortalama 4 milyon ziyaretçiye hizmet sunan marka, aldığı siparişleri, tam kapasite çalışarak müşterilerine ulaştırıyor.

"ÇALIŞANLARIMIZIN VE MÜŞTERİLERİMİZİN SAĞLIĞINI KORUMAK, KAMU GÖREVİMİZDİR"

Alınan önlemleri değerlendiren CarrefourSA Genel Müdür Kutay Kartallıoğlu, şunları söyledi:

"Bu zor dönemlerde 'kamu görevi' bilinciyle hareket ederek ülkemiz adına en ön cephede yer alıyor, halk sağlığı adına önlemlerimizi alıp vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaları için kapasitemizin ötesinde çalışıyoruz. Her bir çalışanımız nezdinde tüm operasyonlarımızı 'kamu görevi' bilinciyle yerine getiriyoruz. Marketlerimizin hijyenik kalabilmesi tüm alanlarda temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştiriyoruz. Çalışanlarımız el ve vücut temizliklerine azami azami ölçüde uyuyorlar, özellikle gün içinde 30 dakikada bir ellerini yıkıyorlar. Bu süreçte 52 şehirdeki 630 marketimiz ve 10 bin 500 çalışanımızla ne lazımsa yapmaya hazırız."


Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:16 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trump'tan yeni koronavirüs tedbirlerini duyurdu: Büyük marketlerin kapatılmasına karar verdik
Son Dakika: Benzin ve motorine zam geldi Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi Altının kilogramı 314 bin liraya yükseldi
Trump'tan yeni koronavirüs tedbirlerini duyurdu: Büyük marketlerin kapatılmasına karar verdik Trump'tan yeni koronavirüs tedbirlerini duyurdu: Büyük marketlerin kapatılmasına karar verdik         
20:07
Juventus'ta, Merih Demiral'ın koronavirüs testi negatif çıktı Juventus'ta, Merih Demiral'ın koronavirüs testi negatif çıktı         
15:30
Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi         
14:03
İstanbul'daki 7/24 ulaşım hizmetine koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilecek İstanbul'daki 7/24 ulaşım hizmetine koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilecek         
13:32
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor         
11:13
Haftanın son işlem gününde dolar kaç liradan işlem görüyor? Haftanın son işlem gününde dolar kaç liradan işlem görüyor?         
09:58
Ali Vefa, hayatını karartan hasta babasını tedavi etmeye karar verdi! Mucize Doktor'un 28. bölüm fragman yayınlandı Ali Vefa, hayatını karartan hasta babasını tedavi etmeye karar verdi! Mucize Doktor'un 28. bölüm fragman yayınlandı         
08:18
Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi         
02:17
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli         
00:49
Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı         
00:33
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi         
23:56
ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı         
22:55
KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi         
22:38
Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı         
21:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 20:51:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Market zincirinden koronovirüs önlemi: Kasalara cam paravan, 60 yaş üstü müşterilere özel saat... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]