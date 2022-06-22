Marketçiye 'pazarlamacı' dayağı - Son Dakika
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Marketçiye 'pazarlamacı' dayağı

22.06.2022 13:54

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir market sahibi, şikayet ettiği pazarlamacı tarafından iş yeri basılarak darp edildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir market sahibi, şikayet ettiği pazarlamacı tarafından iş yeri basılarak darp edildi. O anlar marketin güvenlik kameralarına yansıdı.

İlçeye bağlı Mimsin Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre bir şirkette pazarlamacılık yapan bir kişi ile market sahibi arasında anlaşmazlık yaşandı. Market sahibinin şikayeti üzerine pazarlamacı markete gelerek şahsa dehşeti yaşattı.

Yumrukların havada uçuştuğu kavga ise kayıtta olan market kameralarına saniye saniye yansıdı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Marketçiye 'pazarlamacı' dayağı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marketçiye 'pazarlamacı' dayağı - Son Dakika
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