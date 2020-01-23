Marketçiyi bıçaklayıp, para ve sigara gasp eden firari, gizli bölmede yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marketçiyi bıçaklayıp, para ve sigara gasp eden firari, gizli bölmede yakalandı - Son Dakika

Marketçiyi bıçaklayıp, para ve sigara gasp eden firari, gizli bölmede yakalandı

6 saat önce

KONYA'da girdiği marketteki iş yeri sahibini bıçaklayıp, para ve sigaraları alarak kaçan cezaevi firarisi Çağrı Öz (29), saklandığı evde televizyon dolabının arkasındaki gizli bölmede yakalandı.

Marketçiyi bıçaklayıp, para ve sigara gasp eden firari, gizli bölmede yakalandı, System.String[]

KONYA'da girdiği marketteki iş yeri sahibini bıçaklayıp, para ve sigaraları alarak kaçan cezaevi firarisi Çağrı Öz (29), saklandığı evde televizyon dolabının arkasındaki gizli bölmede yakalandı. 3 farklı suçtan da hakkında yakalama kararı olduğu belirtilen Öz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 1 Ocak Çarşamba günü saat 20.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Uluırmak Mahallesi Gazanfer Caddesi'nde meydana geldi. Markete gelen Çağrı öz, iş yeri sahibi Hüseyin Saim Ünlü'den, kendisine 5 bin lira para vermesini istedi. Olumsuz cevap alan Öz, Ünlü'yü, iş yerini yakmakla tehdit etti. Çağrı Öz, daha sonra cebinden çıkardığı bıçakla Ünlü'yü sol dizinden bıçakla yaraladıktan sonra cebindeki 3 bin lira para ile raflardaki yaklaşık 2 bin lira değerindeki sigarayı alıp kaçtı. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Hüseyin Saim Ünlü, tedavisinin ardından taburcu edildi.

GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şubesi'ne bağlı Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, Çağrı Öz'ün cezaevinden arkadaşı Mevlüt T.'nin Meram ilçesi Ziya Barlas Mahallesi'ndeki evinde olabileceği bilgisine ulaştı. Eve operasyon düzenleyen polis, Öz'ü televizyon dolabının arkasında, gizli bölmede saklanırken yakalayarak gözaltına aldı.

Hakkında, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık ve 2 yağma suçundan yakalama kararı bulunan Öz, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Meram, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:34 Kaynak: DHA
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