Markete 5 kez hırsız girdi, işletmeci nöbete başlayacağını söyledi - Son Dakika

BURSA'da bir markette kimliği belirsiz kişi veya kişilerin belli aralıklarla gerçekleştirdiği 5 ayrı hırsızlık iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Sebze-meyve gibi ürünleri ve sadaka kutusunun çalınmasıyla birlikte polise şikayette bulunduğunu söyleyen market işletmecisi Yakup Saydan (19), "Böyle giderse markette nöbet tutmaya başlayacağım. Artık o hale geldik" dedi.

Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi Çınarönü Caddesi üzerindeki markete kimliği belirsiz kişi veya kişilerce 5 kez hırsızlık olayı meydana geldi. Gece saatlerinde markete gelen şüpheli, karpuz, üzüm, şeftali gibi meyveleri çalarak kayıplara karıştı. Son olarak marketten sadaka kutusunun çalındığını fark eden market işletmecisi Yakup Saydam, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kamera görüntülerini inceleyen polis, hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADAÖte yandan, şüphelinin marketten gerçekleştirdiği hırsızlık, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bez maskeli şüphelinin ilk olarak bisikletle marketin önüne gelerek manav reyonundan karpuz alıp, bisikletiyle uzaklaştığı görülüyor. Daha sonraki görüntülerde ise, yine marketin önüne gelerek farklı meyveler ve son gelişinde ise sadaka kutusunu alıp, marketten çıktığı görülüyor.'CAMİYE BAĞIŞLADIĞIMIZ SADAKA KUTUSUNU ÇALDILAR'Son 1 ayda 5 ayrı hırsızlık olayı meydana geldiğini söyleyen market işletmecisi Yakup Saydan, "Son hırsızlık olayında, yani sadaka kutusu çalındığında babam dükkandaydı. Arkasını döndüğü sırada sadaka kutusunu alıp beline koyuyor. O sırada babam fark ediyor. Babam peşinden koşuyor fakat ara sokaklara girerek izini kaybettiriyor. Sadaka kutusunda yaklaşık 400 lira vardı. Bir aydır biriktiriyorduk. Sadaka kutusunu mahallemizdeki camiye bağışlıyorduk. Belli aralıklarla gece gelip karpuz, kavun, üzüm, kayısı çalıyorlar. Gece 3-3.30 arası geliyorlar. Yetkililerden yardım bekliyorum. 200 lira civarında şahsi zararımız var. Sadaka kutusunda da yaklaşık 400 lira vardı. Kaç defa hırsızlık oldu bir şey demedik ama böyle giderse markette nöbet tutmaya başlayacağım. Artık o hale geldik" dedi.