Son Dakika Haberleri: Markete ateş açıldı, yoldan geçen kişi vuruldu
Son Dakika Güncel Haber

Markete ateş açıldı, yoldan geçen kişi vuruldu

1 saat önce

ADIYAMAN'da, kimliği belirsiz kişiler, seyir halindeki otomobilden yol üzerindeki markete av tüfeği ile ateş açtı.

Markete ateş açıldı, yoldan geçen kişi vuruldu, System.String[]
ADIYAMAN'da, kimliği belirsiz kişiler, seyir halindeki otomobilden yol üzerindeki markete av tüfeği ile ateş açtı. Saçmalar park halindeki minibüs ile yoldan geçen M.İ.'ye isabet ederek yaraladı.
Olay, gece yarısı Tugut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişiler,  seyir halindeki otomobilden cadde üzerinde bulunan markete av tüfeği ile ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar marketin camları ile park halinde bulunan minibüse ve olay anında yoldan geçen. M.İ.'ye isabet etti.  Silah seslerini duyanların ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Başından vurulan M.İ. ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, acil serviste tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
 


- Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:36 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ADIYAMAN Markete ateş açıldı, yoldan geçen kişi vuruldu Son Dakika! Iğdır'dan acı haber! 2 askerimiz şehit oldu Genç kıza dehşeti yaşatan cani sevgili için istenen ceza belli oldu Türk yetkililer Reuters'a konuştu: Erdoğan'a ilettiler, Ankara'da büyük kaygı var

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 12:03:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Markete ateş açıldı, yoldan geçen kişi vuruldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]