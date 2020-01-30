Markete el yapımı patlayıcı atan PKK'lılar yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Markete el yapımı patlayıcı atan PKK'lılar yakalandı - Son Dakika

Markete el yapımı patlayıcı atan PKK'lılar yakalandı

7 saat önce

İstanbul'da bir markete el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenleyen PKK'lıların yakalandığı bildirildi.

Markete el yapımı patlayıcı atan PKK'lılar yakalandı, System.String[]

İstanbul'da bir markete el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenleyen PKK'lıların yakalandığı bildirildi. İki yıl önce örgütten kaçıp İstanbul'a gelen 1 PKK'lı, İstanbul'da polise teslim oldu


Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz 21 Ocak'ta Arnavutköy, İslambey Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde bulunan bir markete el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlenmiş, saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaşmıştı. Ölen ya da yaralanan olmazken, markette maddi hasar meydana gelen olay ile ilgili başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda, bölücü terör örgütü PKK/KCK adına eylemi örgütün gençlik yapılanması DGH üyelerinin gerçekleştirdiği belirlendi.


Örgütten kaçak 1 PKK'lı polise teslim oldu


Polis, olayı gerçekleştiren saldırganların, PKK saflarında faaliyet gösterdiği sırada illegal yollardan yurda giriş yapan ve halen İstanbul'da ikamet ettiği tespit edilen Suriye yapılanması PYD/ YPG üyeleri ile irtibatlı olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalarda, 3'ü olayı gerçekleştiren örgüt üyesi, 3'ü PYD/YPG'li olmak üzere toplam 6 şüpheli 28 Ocak'ta gece düzenlenen operasyonla yakalandı.


Öte yandan, bölücü terör örgütü PKK/KCK saflarında eylem yaparken 2 yıl önce örgütten kaçıp Türkiye'ye giriş yaptığı ifade edilen 1 PKK üyesinin de aynı gün polise teslim olduğu bildirildi.


Gözaltına alındıktan sonra İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen 6'sı örgüt üyesi, biri pişman olup teslim olan PKK'lı olmak üzere 7 kişinin sorgusu sürüyor. - İSTANBUL

İstanbul, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:21 Kaynak: İHA
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