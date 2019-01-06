Markete Eşekle Geldi, Poşet Yerine Heybeyi Kullandı
59 dakika önce
Markete eşekle geldi, poşet yerine heybeyi kullandıNİĞDE - Niğde'de poşete para vermemek için markete eşekle gelen bir vatandaş ilginç görüntüler oluşturdu.
Markete eşekle geldi, poşet yerine heybeyi kullandı
NİĞDE - Niğde
'de poşete para vermemek için markete eşekle gelen bir vatandaş ilginç görüntüler oluşturdu. Alışverişini yapan vatandaş aldıklarını eşeğin heybesine doldurarak marketten ayrıldı. Niğde Merkez
Terminal Caddesi üzerinde bir vatandaş poşete para vermemek için markete eşekle geldi. Eşeği ile reyonları gezen vatandaşı diğer müşteriler cep telefonu ile çekti. Alışverişi tamamlayan vatandaş poşet parası vermemek için aldıkları ürünleri eşeğin heybesine koydu.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:27 Kaynak: İHA
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