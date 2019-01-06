Markete Eşekle Geldi, Poşet Yerine Heybeyi Kullandı
48 dakika önce
Niğde'de 25 kuruşa satılan poşete para vermek istemeyen bir vatandaş, eşekle markete girdi, aldıklarını hayvanın heybesine koydu.
Niğde
'de 25 kuruşa satılan poşete para vermek istemeyen bir vatandaş, eşekle markete girdi, aldıklarını hayvanın heybesine koydu.
Niğde'de bir vatandaş, Terminal Caddesi üzerindeki bir markete eşekle gelerek alışveriş yaptı. Eşeği ile reyonları gezen vatandaşı diğer müşteriler cep telefonu ile görüntüledi. Alışverişi tamamlayan vatandaş, poşet parası vermemek için aldıkları ürünleri eşeğin heybesine koydu.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:36 Kaynak: İHA
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