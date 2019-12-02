Son Dakika Haberleri: Markete giden dede ile toruna otomobil çarptı; o anlar kamerada
Son Dakika Güncel Markete giden dede ile toruna otomobil çarptı; o anlar kamerada - Son Dakika

Markete giden dede ile toruna otomobil çarptı; o anlar kamerada

7 saat önce

AVCILAR'da markete gitmek üzere evden ayrılan dede ile torununa otomobil çarptı.

AVCILAR'da markete gitmek üzere evden ayrılan dede ile torununa otomobil çarptı. Yaralanan dede ile torunu, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında Cihangir Mahallesi'ndeki Kirazlı Caddesi'nin başında bulunan döner kavşakta meydana geldi. 34 CBZ 746 plakalı otomobilin sürücüsü, önüne çıkan dede ile 3 yaşlarındaki torununa çarptı. Dede ile torun çarpmanın etkisi ile yere düştü. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazanın meydana gelmesi üzerine sevk edilen 112 ekibi, yaralı dede ile torununu hastaneye kaldırdı. Sevk edilen trafik ekibi araç sürücüsünü alkol testinden geçirdikten sonra araç çekici ile kaldırıldı. Sürücü ifadesine başvurulmak üzere Polis Merkezi'ne götürülürken, soruşturmaya başladı.

Markete giden dede ile toruna otomobil çarptı; o anlar kamerada

Cihangir Mahallesi, Kirazlı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:06 Kaynak: DHA
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