Son dakika haberleri! Markete giderken polise yakalanan koronalı gençten ilginç tepki: "Abarttınız" - Son Dakika

Koronavirüs salgını tehlikesi korurken, ekipler de denetimlerini sürdürüyor. Kırıkkale'deki bir denetim sırasında polislere yakalanan koronavirüs hastası gencin savunması ise tepki çekti. Genç karantinaya alınmak istenince polislere "abarttınız" diyerek tepki gösterdi. 4 bin 50 lira idari para cezası uygulanan genç vatandaş, yurtta karantinaya alındı.

TESTİNİN POZİTİF OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Kırıkkale'de Yuva Mahallesi 2466. Sokak'ta devriye gezen polis ekipleri, şüpheli gördüğü Abdullah E.'nin (24) GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulamasını yaptı. Abdullah E., GBT kontrolünde Covid-19 PCR testinin pozitif olduğu tespit edildi. Polis, durumu İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen filyasyon ekipleri, 4 bin 50 lira idari para cezası uyguladı.

"ÖKSÜRÜĞÜM YOKTU, ABARTTINIZ"

Abdullah E., yurtta karantinaya alınmak istenince "Yok abi, gerçekten abarttınız o kadar da olmaz" diyerek, "Maskemi takıp markete gidiyordum. Madem ki testiniz çok doğru, neden ateşim olmadı? Niye baş ağrısı olmadı? Niye benim öksürüğüm yoktu? Benim pozitif çıktı yani" ifadesini kullandı.

Filyasyon ekipleri, Abdullah E.'ye 4 bin 50 lira idari para cezası uygulayıp, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı yurtta karantinaya aldı.