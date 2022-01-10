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Markete gidiyorum diyen 15 yaşındaki kızdan haber alınamıyor - Son Dakika

Markete gidiyorum diyen 15 yaşındaki kızdan haber alınamıyor

10.01.2022 16:16
Markete gidiyorum diyen 15 yaşındaki kızdan haber alınamıyor

Aksaray'da markete gidiyorum diye evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 15 yaşındaki kız çocuğundan dünden beri haber alınamıyor.

Aksaray'da markete gidiyorum diye evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 15 yaşındaki kız çocuğundan dünden beri haber alınamıyor.

Bursa'dan ailesi tarafından Aksaray'da yaşayan halasının yanına 3 ay önce gönderilen 15 yaşındaki Elife Palta, dün sabah saatlerinde Taşpazar Mahallesi Atatürk Bulvarında ikamet eden halasının evinden markete gidiyorum diyerek çıktı. Bir süre sonra Elife Palta eve dönmeyince halası Nezahat Palta (43) tarafından aranmaya başlandı. Market ve civarında yeğenine ulaşamayan hala Nezahat Palta, Aksaray Polis Merkezi Amirliğine giderek kayıp müracaatında bulundu. Polis ekipleri müracaatın ardından Elife Palta'yı arama çalışmaları başlattı. Çaresiz hala kameraların karşısında yeğenine çağrıda bulundu.

İlk olarak Elife'nin evden çıkışını ve kayboluşunu anlatan hala Nezahat Palta, "Değişik bir kahvaltı hazırlamak istedim. Hamur işi yaptım. Börek yapacağım yumurta eksikti. Elife kalk kızım bize marketten bir yumurta al dedim. Ondan sonra kredi kartımı verdim. Kalktı giyindi üzerini, 'tamam hala' dedi. 'hala WC'ye girebilir miyim?' dedi, ben de gir dedim. Kredi kartımı oraya bırakıp evden çıkıp gidiyor. Ben 5-10 dakika bekledim. Baktım marketinde bize pek bir mesafesi yok. Gelmedi oğlumu uyandırdım. Serkan git bak gel dedim. Serkan da gitti markete baktı yoktu oralarda, dünden beri de yeğenime ulaşamıyoruz" dedi.

"Can güvenliğinden çok korkuyorum"

Yeğeninin can güvenliğinden endişe ederek kamera karşısında yeğenine seslenen Hala, "Can güvenliğinden ben çok korkuyorum. 15 yaşında ama görünümü 19-20 yaşlarında gibi, her kim yanında tutuyorsa Allah rızası için onunda evladı vardır. Yani bunu düşünerek yola çıksın. Yeğenim geri dön gel. Bak biz sana hiçbir şey yapmadık. Seni çok seviyoruz. Baban olsun, annen olsun, ben olayım hepimizi hasta ettin. Canım yeğenim neredeysen bize bir ulaş, bize ulaşmak istemiyorsan ne olursun emniyete git kızım. Bursa'daki çevresinden babası biraz uzak tutmak istedi. Elife 15 yaşında da olsa hareketli bir çocuk onun için babası biraz sosyal medyadan uzak dursun dedi. Halası sende kalsın dedi. Bende tamam gelsin dedim. 3 ay boyunca iyiydik" diye konuştu. - AKSARAY

Markete gidiyorum diyen 15 yaşındaki kızdan haber alınamıyor
Markete gidiyorum diyen 15 yaşındaki kızdan haber alınamıyor

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Aksaray Polis Merkezi, Aksaray, Market, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Markete gidiyorum diyen 15 yaşındaki kızdan haber alınamıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Markete gidiyorum diyen 15 yaşındaki kızdan haber alınamıyor - Son Dakika
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