Markete giren hırsız susayınca dolaptan su içip, çalmaya devam etti - Son Dakika

Öte yandan iş yeri sahibi yaklaşık zararının 15 bin TL olduğunu belirtti. Polis ekiplerinin çalıntı sigaraların bulunması için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı