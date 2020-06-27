Markete giren hırsız susayınca dolaptan su içip, çalmaya devam etti - Son Dakika

Markete giren hırsız susayınca dolaptan su içip, çalmaya devam etti

Markete giren hırsız susayınca dolaptan su içip, çalmaya devam ettiBurdur'da bir markete giren şüpheli, dolaptaki sigaraları ve bozuk paraları çaldı.

Markete giren hırsız susayınca dolaptan su içip, çalmaya devam etti

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Burdur'da bir markete giren şüpheli, dolaptaki sigaraları ve bozuk paraları çaldı. Rahat tavırlarıyla pes dedirten şüpheli susayınca dolaptan şişe su alıp içti. Polisin güvenlik kamerasından Soner Arlı (22) olduğunu belirlediği şüpheli, takip sonucu yakalandı. Adliyeye sevk edilen Soner Arlı, tutuklanırken, hırsızlık anı kameraya yansıdı.

Burdur merkez Bağlar Mahallesi İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi'nde bulunan bir markete 24 Haziran saat 04.30 sıralarında kapı camını kıran bir şüpheli girdi. Rahat tavırlarıyla dikkati çeken şüpheli, raflardaki sigaraları marketteki poşetlere doldururken, bozuk paraları da aldı. Bu sırada kırdığı kapının camının yere düşmesiyle panikleyen şüpheli kapüşonunu çıkararak, etrafı kontrol ettikten sonra Sigaraları poşetlere doldurmaya devam etti. Şüpheli susayınca dolaptan da su alarak içtikten sonra işini bitirip, marketten ayrıldı.

Sabah geldiğinde durumu fark eden iş yeri sahibi polise haber verdi. Polis ekipleri iş yerinin ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden Soner Arlı olduğu tespit edilen şüpheliyi takibe aldı. Dün gündüz saatlerinde otomobiliyle hareket halindeyken polisin peşine düştüğü şüpheli, kaçmaya başladı. Yaklaşık 15 kilometre süren kovalamacanın sonunda şüphelinin bulunduğu otomobil merkez Bayındır köyü yakınlarında Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durduruldu. Gözaltına alınan Soner Arlı polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusundan sonra tutuklanma istemiyle mahkemeye çıkarılan Soner Arlı, sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

HIRSIZLIK KAMERADA

Hırsızlık anı marketin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Şüphelinin dolaptaki sigaraları poşete doldurduğu, susadığı sırada dolaptan su alıp içtiği görüntülerde yer alırken, kırılan camın sesini duyarak ürkmesi de görüldü.

Öte yandan iş yeri sahibi yaklaşık zararının 15 bin TL olduğunu belirtti. Polis ekiplerinin çalıntı sigaraların bulunması için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.


Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 11:35 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Markete giren hırsız susayınca dolaptan su içip, çalmaya devam etti - Son Dakika

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