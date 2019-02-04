Son Dakika Haberleri: Markete Giren Hırsızlar Kasadaki 30 Bin Lirayı Çaldı

Markete Giren Hırsızlar Kasadaki 30 Bin Lirayı Çaldı

1 saat önce

ADIYAMAN'da, bir markete giren 2 şüpheli, kasadaki 30 bin lirayı çalarak kaçtı.

Markete Giren Hırsızlar Kasadaki 30 Bin Lirayı Çaldı, System.String[]
ADIYAMAN'da, bir markete giren 2 şüpheli, kasadaki 30 bin lirayı çalarak kaçtı. Şüphelilerin hırsızlığı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Turgut Reis Mahallesi'nde bulunan markete sabah saatlerinde gelen görevliler, kasanın açılmış olduğunu görünce durumu polise bildirdi. İhbarla gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını incelediğinde, markete giren 2 şüphelinin çelik kasayı levye ve tornavida ile zorlayarak açıp içinde bulunan 30 bin lirayı çaldığını saptadı. Polis ekipleri şüphelilerin kimliklerinin saptanarak yakalanması için çalışma başlattı.

- Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:50 Kaynak: DHA

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