Markete giren inekler kamerada - Son Dakika
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Markete giren inekler kamerada

17.06.2022 12:26
Markete giren inekler kamerada

BAYBURT'ta sahiplerinin elinden kaçan iki inek, bir marketin içerisine girip, reyonların arasında dolaştı.

BAYBURT'ta sahiplerinin elinden kaçan iki inek, bir marketin içerisine girip, reyonların arasında dolaştı. Market çalışanları tarafından dışarıya çıkartılan ineklerin o anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Kentte kurbanlık için getirilen iki inek, sahiplerinin elinden kurtuldu. Bir süre insanların arasında gezen inekler, daha sonra bir marketin açık kapısından içeri girdi. İnekler bir süre market reyonları arasında dolaştı. Markette alışveriş yaparken karşılarında inekleri görenler şaşkınlık yaşadı. İnekler, market çalışanları tarafından dışarı çıkarıldı. İneklerin markete girmesi ve içerde gezmesi iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde arka arkaya yürüyen iki inek, marketin kapısından içeri girdiği ve reyonlar arasında dolaştığı görülüyor.


Markete giren inekler kamerada
Markete giren inekler kamerada
Markete giren inekler kamerada
YORUMLAR
500
Sahibinin elinden kurtulan kurbanlık inekler markete girdi...O anlar kamerada Sahibinin elinden kurtulan kurbanlık inekler markete girdi...O anlar kamerada Sahibinin elinden kurtulan kurbanlık inekler markete girdi Sahibinin elinden kurtulan kurbanlık inekler markete girdi
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Markete giren inekler kamerada - Son Dakika

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