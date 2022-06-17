Markete giren inekler kamerada

BAYBURT'ta sahiplerinin elinden kaçan iki inek, bir marketin içerisine girip, reyonların arasında dolaştı. Market çalışanları tarafından dışarıya çıkartılan ineklerin o anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Kentte kurbanlık için getirilen iki inek, sahiplerinin elinden kurtuldu. Bir süre insanların arasında gezen inekler, daha sonra bir marketin açık kapısından içeri girdi. İnekler bir süre market reyonları arasında dolaştı. Markette alışveriş yaparken karşılarında inekleri görenler şaşkınlık yaşadı. İnekler, market çalışanları tarafından dışarı çıkarıldı. İneklerin markete girmesi ve içerde gezmesi iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde arka arkaya yürüyen iki inek, marketin kapısından içeri girdiği ve reyonlar arasında dolaştığı görülüyor.