Markete giren müşteri 2 görevliyi darp etti - Son Dakika

Markete giren müşteri 2 görevliyi darp etti

Zonguldak'ta markete giren bir müşteri tartıştığı 2 görevliyi darp etti.

Zonguldak'ta markete giren bir müşteri tartıştığı 2 görevliyi darp etti. Olay, akşam saatlerinde Acılık semtinde market zincirinde meydana geldi. İddiaya göre, S.T. (55) isimli adam markette görevli 2 kişi ile tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavga dönüştü. S.T. isimli müşteri markette çalışan 2 kişiyi darp ederek olay yerinden ayrıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahıslara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri S.T. isimli adamı kıskıvrak yakalayarak ifadesi alınmak üzerek karakola getirdi. - ZONGULDAK

Son Dakika

Kartal'daki cinayetler çok geçmeden aydınlandı! Annesi ve kız kardeşini öldürüp, bıçağı ellerine tutuşturmuş

Gece yarısı esrarengiz cinayetler! Anne ve kızı evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulundu

Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili ilk kez bu kadar net konuştu: Kılıçdaroğlu aday ol derse o zaman düşünülür

Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'i daha da kızdıracak Ankapark çıkışı: Yanılmışım 801 milyon dolarmış

Transparan kıyafeti olay olan Gülşen, bu sefer derin yırtmaçlı pembe bornozuyla ayna karşısına geçti

200 metrelik uçuruma yuvarlanan araçtaki dede, babaanne ve torun yaşamını yitirdi

Premier Lig'den milli futbolcuları ilgilendiren "kırmızı liste" kararı

Koronavirüsten annesini kaybeden oyuncu Emine Ün cenazede sakinleştirilemedi