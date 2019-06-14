Markete giren otomobilin altında kalan kadın çalışan öldü
5 saat önce
BURSA'nın Mudanya ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil markete girdi.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:04 Kaynak: DHA
BURSA'nın Mudanya
ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil markete girdi. Olayda, aracın altında kalan market çalışanı Güler Gamze Bozkırlı (44) yaşamını yitirdi.
Olay, dün Mudanya ilçesi Tepedevrent mevkii Göynüklü Mahallesi yolu üzerindeki markette meydana geldi. Marketin önündeki otoparkta bulunan 16 MEC 56 plakalı otomobiline binen kimliği öğrenilemeyen kadın sürücü, iddiaya göre, aracın kontrolünü yitirdi. Otomobil market camına çarparak içeri girdi. Reyonda çalışan Güler Gamze Bozkırlı, aracın altında kaldı. İş arkadaşları ve çevredekilerin yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarılan ağır yaralı Bakırlı, gelen sağlık ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk annesi Bakırlı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Sürücü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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