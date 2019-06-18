Markete giren yılan yakalandı
34 dakika önce
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir markete giren yılan, itfaiye tarafından yakalandı.
Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:16 Kaynak: İHA
'nin Melikgazi
ilçesinde bir markete giren yılan, itfaiye tarafından yakalandı.
İlçeye bağlı Hürriyet Mahallesi
'nde bulunan bir markete yılan girdiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine markete gelen ekipler, yaptıkları çalışma sonrası yılanı yakaladı. Güvenli bölgeye sevk edilen yılan, daha sonra ekiplerce doğaya salındı. - KAYSERİ
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