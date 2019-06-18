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Markete giren yılan yakalandı

34 dakika önce

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir markete giren yılan, itfaiye tarafından yakalandı.

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir markete giren yılan, itfaiye tarafından yakalandı.

İlçeye bağlı Hürriyet Mahallesi'nde bulunan bir markete yılan girdiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine markete gelen ekipler, yaptıkları çalışma sonrası yılanı yakaladı. Güvenli bölgeye sevk edilen yılan, daha sonra ekiplerce doğaya salındı. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:16 Kaynak: İHA
İtfaiye, Melikgazi, Kayseri, 3. Sayfa
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