Markete gitmek için evden çıkan yabancı uyruklu çocuk, 10 saat sonra 3 kilometre uzaklıkta bulundu - Son Dakika
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Markete gitmek için evden çıkan yabancı uyruklu çocuk, 10 saat sonra 3 kilometre uzaklıkta bulundu

7 saat önce

Markete gitmek için evden çıkan yabancı uyruklu çocuk, 10 saat sonra 3 kilometre uzaklıkta bulundu Kayseri'nin Hacılar ilçesinde dün akşam saatlerinde kardeşiyle beraber markete gittikten sonra eve dönmeyen yabancı uyruklu 8 yaşındaki çocuk, ekipleri harekete geçirdi.

Markete gitmek için evden çıkan yabancı uyruklu çocuk, 10 saat sonra 3 kilometre uzaklıkta bulundu, System.String[]

Markete gitmek için evden çıkan yabancı uyruklu çocuk, 10 saat sonra 3 kilometre uzaklıkta bulundu

KAYSERİ - Kayseri'nin Hacılar ilçesinde dün akşam saatlerinde kardeşiyle beraber markete gittikten sonra eve dönmeyen yabancı uyruklu 8 yaşındaki çocuk, ekipleri harekete geçirdi. Gece boyunca aranan çocuk, yaklaşık 10 saat sonra evinden 3 kilometre uzaklıkta bir vatandaştan tarafından görülmesi üzerine bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Hacılar ilçesinde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu Mahmut Derviş (8), dün akşam 22: 30 civarlarında kardeşi ile beraber markete gitmek için evden çıktı. Bir daha eve dönmeyen Mahmut'un ailesinin haber verilmesi üzerine polis ve AFAD ekipleri harekete geçti. Gece 24'den itibaren arama çalışmalarının başlatıldığı ilçede, her mahalle didik didik arandı. Sabah saatlerine kadar devam eden arama faaliyetleri, gündüzde devam etti. Bu sırada bir vatandaşın ihbarı üzerine ilçeye bağlı Hasan Dağı Mevkii'ne geçen ekipler, burada Mahmut Derviş'i buldu. Evinden 3 kilometre uzaklıkta bulunan Derviş'e, aramaya katılan polisler, ekmek arası peynir verdi.

Mahmut Derviş, bulunduğu yerden alınarak karakola götürüldü.

Kayseri, Hacılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 08:07 Kaynak: İHA
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