Markete Gitti, Otomobilindeki 90 Bin TL Çalındı
20 dakika önce
KAYSERİ'de oturan S.K., bankadan çektiği 90 bin TL'yi arka koltuğa koyduğu otomobiliyle evine giderken yolda durup marekte alışverişe gitti.
KAYSERİ'de oturan S.K., bankadan çektiği 90 bin TL'yi arka koltuğa koyduğu otomobiliyle evine giderken yolda durup marekte alışverişe gitti. Bu sırada kimliği belirsiz 2 kişi, arka camı kırıp parayı alarak kaçtı.
Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. S.K., banka şubesindeki hesabından çektiği 90 bin TL'yi çanta içinde otomobilinin arka koltuğuna koydu. S.K., aracıyla evine giderken Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde durup markete alışverişe gitti. Bu sırada S.K.'yı takip ettiği tahmin edilen otomobildeki kimliği belirsiz 2 kişi, aracın camını kırıp koltuktaki para çantasını alıp kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polisler, şüphelilerin kullandığı otomobili, Kocasinan
ilçesi Çevril Mahallesi mevkiinde kara saplanmış şekilde terk edilmiş olarak buldu. Araçta yapılan araştırmada para çantası bulunamadı. Başka bir araçla kaçtıkları düşünülen şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. - Kayseri
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:12 Kaynak: DHA
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