Markete hırsızlık için girdiler! Çıkışta polisler gözaltına aldı - Son Dakika

Bağcılar'da geçtiğimiz hafta iki hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen şahıslarla ilgili görüntüler ortaya çıktı. Müşterilerin de içeride olduğu sırada kasiyerlere bıçak çekerek para isteyen hırsızlar, çıkışta kendilerini bekleyen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Daha önce de sabıkaları bulunan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemeden sonra tutuklandı.

TEHDİT EDEREK PARALARI ALDILAR

Merkez Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde 26 Ekim 2021 tarihinde meydana gelen ilk olayda markete gelen iki şüpheli bıçak tehdidi ile kasada bulunan paraları aldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken şüpheliler 28 Ekim tarihinde bir kez daha ortaya çıktı. Bu kez Bağcılar, Çınar Mahallesi'ndeki markete müşteri gibi giren şüpheliler kasada bulunan paraları gasbetti. İki olay da alışveriş yapan diğer müşterilerin gözü önünde gerçekleşti.

MARKET ÇIKIŞI POLİS SÜRPRİZİ

Birbiri ardından meydana gelen iki olayın ardından polis aynı bölgede bulunan marketler önünde beklemeye başladı. 30 Ekim tarihinde Merkez mahallesi 714.sokakta bulunan bir markete soyguncuların eşkaline benzeyen iki kişinin girdiği belirlendi. Bu marketten gasp yapan şüpheliler kapıdan çıkar çıkmaz polis ekipleriyle karşılaştı. Şüpheliler hemen gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinden birkaç dakika önce gasbettikleri paralar ile olaylarda kullandıkları bıçaklar bulundu.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin soygun yaptıkları ve yakalandıkları anlar güvenlik kameralarınca görüntülendi. Şüphelilerin kasa görevlisini bir başka müşterinin gözleri önünde bıçakla tehdit edip para alma anları görüntülere yansıdı. Öte yandan şüphelilerin market kapısından çıkar çıkmaz polis tarafından gözaltına alınması sırasında yaşanan hareketli dakikalar da kameralar tarafından kaydedildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan Mehmet B.K.(39) ile Nail D.'nin (27)daha önceden de polise geliş kayıtları olduğu tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.