Markete müşteri gibi girdi, telefon çalıp çıktı...O anlar kamerada - Son Dakika

Markete müşteri gibi girdi, telefon çalıp çıktı...O anlar kamerada

AMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir markete müşteri gibi giren şahıs, gözüne kestirdiği 2 adet telefonu çalarak marketten uzaklaştı. Hırsızlık anları anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Merzifon'da 10 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşti. Ulusal bir firmaya ait markete giren şahıs, müşteri gibi davranarak market içerisinde bulunan cep telefonlarını gözüne kestirdi. Marketteki ürünleri inceliyormuş gibi yapan şahıs, fırsatını bulduğu anda telefon ve elektronik cihazların bulunduğu dolaba doğru yöneldi.

Dolabı açarak dolap içerisinde bulunan iki adet cep telefonu çalan şahıs, daha sonra marketten ayrıldı. Olay üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin titiz çalışması üzerine yüzü maskeli şahsın kimliği tespit edildi. Şahıs hakkında yakalama çalışmaları devam ediyor.

Telefon çalan şahsın aynı yöntemle birçok ilde aynı şekilde cep telefonu çaldığı ve bir zamanlar aynı marketlerde çalıştığı öğrenildi.